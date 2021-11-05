Мовиться про перехрестя одеських вулиць Івана та Юрія Лип та Академіка Філатова. Витік трапився під час ремонтних робіт.
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Працівники випадково спровокували прорив
Представники підприємства "Інфоксводоканалі" повідомили, що владнали проблему. Вода вже не заливає перехрестя. Ремонтникам удалось залатати водогін.
До розкопування вода не виходила назовні. Проте натиск забив у пролом, коли працівники докопалися до труби.
В Одесі прорив труби: дивіться відео телеграм-каналу "Одесса сейчас"
Схожі випадки у Львові: коротко
- Понад пів сотні львівських вулиць 2 листопада залишились без води. Фахівці Львівводоканалу продовжують проводити ремонти водомереж міста.
- У Львові 4 жовтня стався прорив на магістральній тепловій мережі. На час ремонтних робіт низка будинків залишилась без гарячого водопостачання.
- Раніше через початок опалювального сезону у місті попереджали про певні незручності. У мешканців були тимчасові незручності з гарячою водою.