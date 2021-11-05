Фонтан у кілька метрів над землею: в Одесі відбувся масштабний прорив водопроводу
5 листопада 2021 , 15:05Читать новость на русском
Джерело:"Думська"
Водопровід був діаметром 400 міліметрів. Його прорвало в одеському житловому масиві "Черемушки".
Мовиться про перехрестя одеських вулиць Івана та Юрія Лип та Академіка Філатова. Витік трапився під час ремонтних робіт.
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Працівники випадково спровокували прорив
Представники підприємства "Інфоксводоканалі" повідомили, що владнали проблему. Вода вже не заливає перехрестя. Ремонтникам удалось залатати водогін.Зауважте! У компанії пояснили, що ремонтна бригада розкопала трубу, щоб знайти приховане протікання. Під час огляду на ділянці зафіксували падіння тиску у системі.
До розкопування вода не виходила назовні. Проте натиск забив у пролом, коли працівники докопалися до труби.
В Одесі прорив труби: дивіться відео телеграм-каналу "Одесса сейчас"
Схожі випадки у Львові: коротко
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