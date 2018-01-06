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РІЗДВО ІРИНА НОЗДРОВСЬКА КВАРТАЛ 95 ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Фонтани, діти і трамваї: найкращі українські стріт-фотографії 2017 року

23:20, 6 січня 386 Читать новость на русском

Підбиваючи підсумки року, модератори групи "Українська Вулична Фотографія" вибрали найкращі роботи з надісланих за весь час.

Групу "Українська Вулична Фотографія" створили заради популяризації жанру, пише Bird in flight. Вона швидко стала популярною, а її організатори стали виходити за межі соцмереж.

Вони уже встигли виставити роботи учасників на фотоярмарці Photo Kyiv, почали публікувати добірки стріт-фото з різних міст на сайті The Village Україна, в цьому році планують організовувати майстер-класи з вуличної фотографії.

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Теги: LifeStyle Фотоновини Мистецтво
Джерело: 24 Канал
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