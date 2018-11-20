Football Leaks викрили схему збагачення російського керівника "Монако"

Видання Football Leaks, яке спеціалізується на розслідуваннях, опублікувало чергову сенсацію. На цей раз воно стосується футбольного клубу "Монако".

Виявилося, що російський керівник "монегасків" Вадим Васільєв отримує 10% від суми продажу кожного футболіста клубу, передає France Football.

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Таким чином, віце-президент французів заробив 5,3 мільйона євро в сезоні 2015/16 і 5,4 мільйона євро в сезоні 2016/17. У контракті ця сума вказана як "особливий бонус". "Монако" і сам Васільєв вже підтвердили наявність такого пункту в угоді функціонера з клубом.

Крім того, Football Leaks виявили секретні контракти гравців "Монако", які додаються до основних угод, але не були зареєстровані у Французькій професійній лізі (LFP).

Нагадаємо, що російський мільярдер Дмитро Риболовлєв, який є власником футбольного клубу "Монако", був затриманий і поміщений під варту. Згодом Риболовлєва звільнили з-під варти, залишивши під судовим наглядом.