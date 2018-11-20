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      Football Leaks викрили схему збагачення російського керівника "Монако"

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      Вадим Васільєв отримує 10% від суми продажу кожного футболіста "Монако"
      Вадим Васільєв отримує 10% від суми продажу кожного футболіста "Монако" / Спорт-Экспресс

      Видання Football Leaks, яке спеціалізується на розслідуваннях, опублікувало чергову сенсацію. На цей раз воно стосується футбольного клубу "Монако".

      Виявилося, що російський керівник "монегасків" Вадим Васільєв отримує 10% від суми продажу кожного футболіста клубу, передає France Football.

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      Таким чином, віце-президент французів заробив 5,3 мільйона євро в сезоні 2015/16 і 5,4 мільйона євро в сезоні 2016/17. У контракті ця сума вказана як "особливий бонус". "Монако" і сам Васільєв вже підтвердили наявність такого пункту в угоді функціонера з клубом.

      Крім того, Football Leaks виявили секретні контракти гравців "Монако", які додаються до основних угод, але не були зареєстровані у Французькій професійній лізі (LFP).

      Нагадаємо, що російський мільярдер Дмитро Риболовлєв, який є власником футбольного клубу "Монако", був затриманий і поміщений під варту. Згодом Риболовлєва звільнили з-під варти, залишивши під судовим наглядом.

      Теги: Спорт Футбол Монако
      Джерело: 24 Канал
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