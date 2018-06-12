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Історичну гру For Honor можна отримати безкоштовно

463 Читать новость на русском
For Honor можна отримати безкоштовно
For Honor можна отримати безкоштовно / forhonor.ubisoft.com

Компанія Ubisoft безкоштовно роздає гру For Honor у версії Starter Edition для персональних комп'ютерів. Раніше ця версія коштувала 15 доларів (400 гривень).

Про це інформує Gamespot.com.

Безкоштовно завантажити гру For Honor можна з 12 по 18 червня на офіційному сайті компанії. Там треба завести обліковий запис в Uplay.

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Щоправда, у цій безкоштовній версії доступні шість героїв замість дванадцяти. Трьох з цих героїв повністю розблоковано, інших треба буде купити за спеціальну ігрову валюту. В Ubisoft вже підрахували, що повністю розблокувати одного персонажа гравці можуть за 8-15 годин.

На такий крок Ubisoft пішла через анонс великого оновлення For Honor під назвою Marching Fire. Його планують запустити в середині жовтня.

Гра For Honor: огляд

Що таке For Honor? Це комп’ютерна гра, випущена компанією Ubisoft. Її можна грати на комп’ютерах, PlayStation 4 і Xbox One. В For Honor гравці можуть керувати різними формами історичних воїнів: вікінгів, лицарів і самураїв. Дія гри відбувається в середньовічному стилі.

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Теги: Техно Ігри Інтернет
Джерело: 24 Канал
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