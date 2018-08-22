Forbes опублікував рейтинг спортсменок, які найбільше заробили за 2018

Американський журнал Forbes опублікував список спортсменок, хто найбільше заробив за період з 1 червня 2017 року до 1 червня 2018 року. При цьому на першому місці опинилася спортсменка, чиї призові за цей період склали лише 62 тисячі доларів.

На першому місці опинилася Серена Вільямс. Її дохід склав 18,1 мільйона доларів. При цьому лідерство їй забезпечили не призові, а рекламні контракти з Nike, Intel, Audemars Piguet, JPMorgan Chase, Lincoln, Gatorade та Beats, загальна сума яких склала 18 мільйонів доларів. На корті за цей час Серена Вільямс заробила лише 62 тисячі доларів. Про це йдеться в дослідженні Forbes.

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Варто додати, що Серена Вільямс пропустила чимало часу на корті через вагітність і народження дитини.

На другій позиції ще одна тенісистка – Каролін Возняцкі. Її дохід склав 13 мільйонів доларів, з яких 7 мільйонів доларів – призові. У топ-3 також ще одна тенісистка – Слоан Стівенс, яка заробила 11,2 мільйона доларів (5,7 мільйона доларів – призові).

Варто додати, що в топ-10 лише дві спортсменки – не тенісистки. На сьомій позиції Пусарла Венката Сіндху з Індії, яка займається бадмінтоном. У 2016 році на Олімпійський іграх вона виборола срібну медаль. Її дохід склав 8,5 мільйона доларів, при цьому призові – лише 500 тисяч доларів.

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На дев’ятій позиції – гонщиця Даніка Патрік з доходом в 7,5 мільйона доларів. 3 мільйони доларів вона заробила призовими.

Загалом топ-10 спортсменок за доходами виглядає наступним чином:

Серена Вільямс – 18,1 мільйона доларів (62 тисячі доларів призових, 18 мільйонів доларів рекламні контракти)

Каролін Возняцкі – 13,1 мільйона доларів (7 мільйонів доларів призові, 6 мільйонів доларів рекламні контракти)

Слоан Стівенс – 11,2 мільйона доларів (5,7 мільйона доларів призові, 5,5 мільйона доларів рекламні контракти)

Габріне Мугуруса – 11 мільйонів доларів (5,5 мільйона доларів призові, 5,5 мільйона доларів рекламні контракти)

Марія Шарапова – 10,5 мільйона доларів (1 мільйон доларів призові, 9,5 мільйона доларів рекламні контракти)

Венус Вільямс – 10,2 мільйона доларів (4,2 мільйона доларів призові, 6 мільйонів доларів рекламні контракти)

Пусарла Венката Сіндху – 8,5 мільйона доларів (500 тисяч доларів призові, 8 мільйонів доларів рекламні контракти)

Сімона Халеп – 7,7 мільйона доларів (6,2 мільйона доларів призові, 1,5 мільйона доларів рекламні контракти)

Даніка Патрік – 7,5 мільйона доларів (3 мільйони доларів призові, 4,5 мільйона доларів рекламні контракти)

Анжелік Кербер – 7 мільйонів доларів (3 мільйони доларів призові, 4 мільйони доларів рекламні контракти)

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