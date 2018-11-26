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      Форма брів може розповісти про характер людини

      1229 Читать новость на русском
      Брови можуть вказувати на риси характеру
      Брови можуть вказувати на риси характеру / aif.ru

      Науковці висунули припущення про те, що характер людини можна дізнатися по бровах. Зокрема, брови можуть вказувати на такі якості, як самозакоханість.

      Про це йдеться в досліджені спеціалістів з Торонтського університету в Канаді, передає "Медікфорум".

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      Зібравши для проведення експерименту групу студентів, вчені провели анкетування для виявлення нарцисизму. Потім були зроблені фотопортрети учасників, які показувалися іншим людям. При цьому їх просили визначити характер тих, хто на фото.

      via GIPHY

      Експеримент показав, що по фото люди часто правильно визначали самозакоханість особистостей, чиї портрети їм демонструвалися.

      Фахівці прийшли до висновку, що респонденти звертали найбільше уваги на верхню частину облич на фотознімках. Проаналізувавши їх, експерти зробили висновок, що у самозакоханих людей брови відрізняються.

      "Нарцисів від інших видають саме брови – вони темніші, ширше і гущі", – зазначили автори проекту.

      Теги: Здоров'я Психологія Красиве тіло
      Джерело: 24 Канал
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