Форма Сенцова: польський художник створив різку карикатуру щодо Чемпіонату світу у Росії

Чемпіонат світу з футболу стартував у Росії 14 червня 2018 року. За місяць до того, 14 травня, український режисер Олег Сенцов оголосив голодування у російській тюрмі з вимогою звільнити незаконно утримуваних у Росії українців.

Польський художник Макс Скорвідер зобразив форми команд, які беруть участь у Чемпіонаті світу з футболу. Головна з них – українця Олега Сенцова. Читайте також: Януковича запримітили на футбольній трибуні під час матчу Росія – Іспанія Нагадаємо, 3 липня, в день публікації цієї новини, минає 51 день, відколи Олег Сенцов оголосив голодування з вимогою звільнити політичних в'язнів, яких незаконно утримують у тюрмах країни-агресора. #FREESENTSOV