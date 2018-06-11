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Гран прі Канади Формула-1: відео найкращих моментів гонки

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Відео Формула-1 гран-прі Канади 2018
Відео Формула-1 гран-прі Канади 2018

Черговий етап Формули-1 приймав канадський Монреаль на автодромі Жиля Вільнева у неділю, 10 червня. Понад 300 кілометрів (70 кіл) швидкісної траси подарували чимало несподіванок.

Ще перед початком гонки по трасі проїхав син Жиля Вільнева за кермом Ferrari 312T. Саме на цьому автомобілі канадець виграв гран-прі Канади у 1978 році.

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Ferrari 312T на трасі у Монреалі

Сама гонка розпочалася битвою за друге місце між Боттасом та Ферстаппеном. Однак першому вдалося зберегти свою позицію на стартових поворотах. Феттель ж зумів відірватися від переслідувачів

Боттас та Ферстаппен ведуть боротьбу за другу позицію

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Ще на першому колі сталася єдина аварія за всю гонку – зіткнулися Гартлі та Стролл. Першого з них навіть госпіталізували для обстеження.

Аварія на гран-прі Канади Гартлі та Стролла

Мало не привів до зіткнення інцидент між Карлосом Сайнсом та Серхіо Пересом. Однак останній зумів втримати болід, хоч і втратив чимало позицій. Стюарди не залишили цей випадок без уваги.

Зіткнення між Пересом та Сайсном на гран-прі Канади

Честь помахати картатим прапором про закінчення гонки отримала модель Вінні Харлоу. Однак з незрозумілих причин дівчина це зробила на коло раніше. Добре, що ніхто з пілотів не виключився з боротьби, і продовжили перегони.

Картатий прапор за коло до фінішу

Першим до фінішу добрався Феттель. Це 50-та перемога у його кар'єрі. І перша за 14 років для Ferrari на гран-прі Канади. Окрім того, німець очолив загальний залік, обійшовши Хемілтона.

Фініш Феттеля на гран-прі Канади

Радість команди Ferrari

 

Теги: Новини спорту Формула-1
Джерело: 24 Канал
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