Формула-1: Ерікссон потрапив у жахливу аварію на гран-прі Італії (відео)

Пілот Sauber Маркус Ерікссон потрапив у жахливу аварію під час другої вільної практики в п’ятницю, 31 серпня.

Ерікссон втратив контроль над болідом після того, як на ньому заклинило DRS, коли він намагався загальмувати перед першим поворотом траси в Монці на початку другої вільної практики.

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Відео аварії боліда Маркуса Ерікссона під час вільної практики на гран-прі Італії

Варто додати, що технікам команди довелося порушити так звану комендантські годину, щоб зібрати нове шасі для шведа. Сам пілот, після проходження медичного огляду, був допущений до участі в кваліфікації та гонці.

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