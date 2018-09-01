Формула-1: Ерікссон потрапив у жахливу аварію на гран-прі Італії (відео)
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Пілот Sauber Маркус Ерікссон потрапив у жахливу аварію під час другої вільної практики в п’ятницю, 31 серпня.
Ерікссон втратив контроль над болідом після того, як на ньому заклинило DRS, коли він намагався загальмувати перед першим поворотом траси в Монці на початку другої вільної практики.
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Відео аварії боліда Маркуса Ерікссона під час вільної практики на гран-прі Італії
Варто додати, що технікам команди довелося порушити так звану комендантські годину, щоб зібрати нове шасі для шведа. Сам пілот, після проходження медичного огляду, був допущений до участі в кваліфікації та гонці.
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Джерело: 24 Канал
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