Формула-1: Ferrari вирішила розірвати угоду з Кімі Райкконеном і найшла йому заміну

Вже у наступному сезоні Формули-1 у Ferrari буде новий напарник для Себастьяна Феттеля. У італійській конюшні вирішили відмовитися від послуг фіна Кімі Райкконена.

Натомість за Ferrari виступатиме Шарль Леклер, який зараз виступає за Sauber.

За даними ЗМІ, рішення про те, щоб не продовжувати контракт з Кімі Райкконеном керівництво Ferrari прийняло ще до гран-прі Італії 2 вересня. Однак результати фіна, коли він виборов поул-позишн, змусили їх відкласти оголошення цього рішення.

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При цьому поки жодна зі сторін ніяк не відреагувала на такі заяви в ЗМІ. Очікується, що Ferrari склад на сезон 2019 року оголосить у четвер, 6 вересня.

Де продовжить кар'єру Райкконен у 2019 році – теж поки невідомо.