18:19
5 вер 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
19°C
26°C 17°C
  • четвер
    24°C 17°C
  • п'ятниця
    25°C 20°C
  • субота
    24°C 19°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ХІМВИКИД В АРМЯНСЬКУ ТАЙФУН "ДЖЕБІ" ВБИВСТВО ЗАХАРЧЕНКА ОЛЕГ СЕНЦОВ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. День перевернутого календаря. Біда Росії
Вєсті Кремля
21:40, 4 вересня
Вєсті.UA. Відкритий рот Ляшка. Зіпсоване вересневе свято
Вєсті.UA
20:09, 4 вересня
Як можновладці освоїли нові схеми, внаслідок яких до бюджету не доходять сотні мільйонів гривень
ЦРУ
09:00, сьогодні
"Перемоги" держструктур, або катаклізми національного масштабу
Підсумки дна
13:00, 28 серпня
Згадати Все. Тотальна цензура
Згадати все
13:44, сьогодні
Телеканал новин 24 Новини Спорт
ХІМВИКИД В АРМЯНСЬКУ ТАЙФУН "ДЖЕБІ" ВБИВСТВО ЗАХАРЧЕНКА ОЛЕГ СЕНЦОВ

Формула-1: Ferrari вирішила розірвати угоду з Кімі Райкконеном і найшла йому заміну

238 Читать новость на русском
Кімі Райкконен не виступатиме на Ferrari у 2019 році
Кімі Райкконен не виступатиме на Ferrari у 2019 році

Вже у наступному сезоні Формули-1 у Ferrari буде новий напарник для Себастьяна Феттеля. У італійській конюшні вирішили відмовитися від послуг фіна Кімі Райкконена.

Натомість за Ferrari виступатиме Шарль Леклер, який зараз виступає за Sauber.

За даними ЗМІ, рішення про те, щоб не продовжувати контракт з Кімі Райкконеном керівництво Ferrari прийняло ще до гран-прі Італії 2 вересня. Однак результати фіна, коли він виборов поул-позишн, змусили їх відкласти оголошення цього рішення.

Читайте також: Формула-1: Хемілтон виграв гран-прі Італії після зіткнення з Феттелем

При цьому поки жодна зі сторін ніяк не відреагувала на такі заяви в ЗМІ. Очікується, що Ferrari склад на сезон 2019 року оголосить у четвер, 6 вересня.

Де продовжить кар'єру Райкконен у 2019 році – теж поки невідомо.

Теги: Спорт Формула-1 Ferrari
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Прелюдія до масштабного наступу: західні ЗМІ про авіаудари Росії по Сирії
сьогодні, 18:03 Прелюдія до масштабного наступу: західні ЗМІ про авіаудари Росії по Сирії
Олександра Кравчук
Чому жінкам варто протестувати проти останніх вимог міжнародних жіночих організацій
сьогодні, 17:01 Чому жінкам варто протестувати проти останніх вимог міжнародних жіночих організацій
Олекса Коба
Чому фірмовий сервіс завжди краще гаражного
сьогодні, 12:01 Чому фірмовий сервіс завжди краще гаражного
Автокефалія для Української церкви: коли це буде, і що зміниться для прихожан
сьогодні, 16:02 Автокефалія для Української церкви: коли це буде, і що зміниться для прихожан
Інна Жолобович
Підґрунтям для Іловайська стала відсутність боєздатних частин на Донбасі
сьогодні, 15:05 Підґрунтям для Іловайська стала відсутність боєздатних частин на Донбасі
Дмитро Снєгирьов
Олімпіада 2012. Live! Україна стала 14-ю у медальному заліку, у нас 6 золотих нагород
 13 серпня 2012 , 08:00
Відео бою Ломаченко – Лінарес
 13 травня , 06:44
"Барселона" націлилася на лідера "Ліверпуля"
 28 травня 2010 , 18:05
Каталонці хочуть лідера "Баварії"
 2 червня 2010 , 18:20
Віце-президент ФФУ: Займатимуся кримським дитячим футболом
 7 березня 2015 , 14:42
Капітан "Ман Cіті": Ми могли забити набагато більше голів "Динамо"
 25 лютого 2016 , 09:57
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук