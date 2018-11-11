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      Формула-1: Ферстаппен через зіткнення втратив перемогу на гран-прі Бразилії, переміг Хемілтон

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      Гран-прі Бразилії виграв Хемілтон
      Гран-прі Бразилії виграв Хемілтон / twitter F1

      Ще на гран-прі Мексики було визначено чемпіона Формули-1 сезону 2018 року. Тож на гран-прі Бразилії, яке відбулося 11 листопада, залишалося визначити лише володаря Кубка конструкторів. А також очікувати обгонів та сподіватися на неочікувані результати.

      Так і сталося. Вже на старті Хемілтон, який стартував з поул-позишн, зберіг за собою лідерство. Натомість обоє пілотів Ferrari пропустили уперед суперників: Феттель – Боттаса, а Райкконен – Ферстаппена. Згодом голландець обійде і Феттеля, а після того німець пропустить вперед і напарника.

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      На дев’ятому колі Ферстаппен вдало обійшов і Боттаса, вийшовши на другу позицію. Відставання від лідера Хемілтона складало дві секунди.

      На 19-у колі пілоти Mercedes відкрили серію піт-стопів. Хоча решта гонщиків не поспішали заїжджати за новою гумою. Зате у лідери вийшов Ферстаппен, а Райкконен та Феттель через затримку позаду Боттаса програвали йому вже більше семи секунд.

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      Ферстаппен на піт-стоп відправився аж на 37-у колі. А вже на 40-у обійшов Хемілтона.

      Фатальним для пілота Red Bull стало 44-е коло гонки. Він проходив на коло Естебана Окона на Force India. Та француз вирішив не поступатися. Відбулося ззіткнення, і Ферстаппена розвернуло. Цим скористався Хемілтон, який і обійшов суперника. Окон же за зіткнення отримав 10 секунд штрафу, які мав відбути на піт-стопі.

      Через зіткнення Ферстаппен програвав Хемілтону 5,5 секунд. На третій позиції у цей час їхав Райкконен. Позаду їхали Боттас, Феттель та Рікардо.

      Ферстаппен до кінця перегонів скорочував відставання від Хемілтона, зберігаючи шанси на перемогу. Та обійти британця так і не вдалося. Трійка лідерів так і фінішувала – Хемілтон, Ферстаппен та Райкконен.

      Хемілтон здобув чергову перемогу, а Mercedes – Кубок конструкторів. Для німецької конюшні це п’ята перемога поспіль.

      Останнє гран-прі Формули-1 відбудеться у Абу-Дабі 25 листопада.

      Теги: Спорт
      Джерело: 24 Канал
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