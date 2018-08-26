Формула-1: Феттель переміг на гран-прі Бельгії після масової аварії на старті (фото та відео)

Формула-1 повернулася. Після перерви тривалістю в чотири тижні, пілоти знову вийшли на старт. Першою гонкою стала гран-прі Бельгії, яка відзначилася масовою аварією на старті.

Напередодні під час кваліфікації сталася невеличка сенсація. Якщо перше та друге місце Хемілтона та Феттеля ще можна було очікувати, що одразу за ними стартували два пілоти Force India – Естебан Окон та Серхіо Перес.

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Все найважливіше у гонці сталося ще у першому колі. Вже на першому повороті сталася масова аварія. Спочатку Ніко Хюлькенберг з Renault влетів у Фернандо Алонсо на Mclaren. Іспанець злетів у повітря і перелетів через болід Sauber Шарля Леклера. Всі троє пілотів були змушені одразу ж зійти з траси.

У цьому епізоді варто відзначити систему Halo, яка покликана захищати пілотів під час таких аварій. Тут вона справилася.

Пошкоджене Halo на боліді Леклера

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Та не тільки ці троє пілотів постраждали. Даніель Ріккардо з Red Bull у цьому ж повороті зачепив ззаду Кімі Райкконена з Ferrari. Австралієць одразу ж поїхав на піт-стоп, і навіть заїхав у бокси, та згодом повернувся на трасу з відставанням у два кола. Фін теж ще після першого кола відправився на піт-стоп, щоб замінити заднє праве колесо, яке було пошкоджено. Обоє пілотів опинилися у хвості пелетону. Але гонку так і не змогли закінчити.

Поки ж на трасу не встигли виїхати автомобілі безпеки, Феттель атакував та пройшов Хемілтона на прямій після О-Руж. Одразу після того з'явилися авто безпеки та обганяти було заборонено. Рестарт гонки відбувся аж на четвертому колі.

На 7-у колі Ферстаппен з Red Bull пройшов Окона і піднявся на четверте місце. На 10-у колі пілот Red Bull обійде і Переса, ставши третім у гонці. Він і фінішує на подіумі.

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У цей час з кінця пелетону почав підніматися Боттас. Пілот Mercedes стартував з 17-ої позиції, уник аварії на старті, і згодом почав обходити повільніших суперників на трасі. Десятим він став вже на 12-у колі, обійшовши росіянина Сіроткіна.

До цього часу Райкконен ще раз побував на піт-стопі на восьмому колі, а на дев'ятому остаточно зійшов з траси. Ріккардо протримається дещо довше. Він зійде з траси на 31-у колі, заявивши, що не може на цьому боліді витиснути більше. До цього часу він перебуватиме на 16-ій позиції з відставанням у одне коло.

Ріккардо зійшов через проблеми з болідом

На 23-у колі, коли Хемілтон та Феттель відправилися на піт-стоп, між ними на недовгий час опинився Ферстаппен. Та невдовзі голландець знову став третім. У цей час Боттас вже був на сьомій позиції. А на 29-у колі – на четвертій, з відставанням у 14 секунд від Ферстаппена. Останній відставав від двох лідерів на понад 24 секунди. Після піт-стопу Боттас на 30-у колі знову опуститься на шосту позицію. На 41-у колі Боттас вийде на четверту позицію.

Боттас фінішує четвертим

Попри сутички лідерів (якої не було, адже Феттель мав комфортну перевагу у мінімум дві секунди), найцікавіше було спостерігати за боротьбою за десяте місце між Брендоном Хартлі (Toro Rosso) та Маркусом Ерікссеном (Sauber). Успішнішим виявиться останній, який і потрапить в очкову зону. Хартлі ж фінішує аж 14-им.

Феттель фінішує першим. Для нього це третя перемога на гран-прі Бельгії. До цього він перемагав у 2011 та 2013 роках. За цим показником він зрівнявся з Хемілтоном, який перемагав у 2010, 2015 та 2017 роках. Окрім того, для німця це п'ята перемога на гран-прі у цьому сезоні (стільки ж у Хемілтона). Однак він і надалі продовжує відставати від британця. Цього разу йому вдалося скоротити відставання на 7 очок. Тепер у Хемілтона 231 бал, а у Феттеля – 214. На третій позиції і надалі Райкконен зі 146 очками. Однак до нього майже впритул наблизився співвітчизник з Mercedes Боттас, у якого 144 очки.

Вже через тиждень пілоти знову вийдуть на трасу. Цього разу це буде гран-прі Італії 2 вересня

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