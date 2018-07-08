Формула-1: Феттель виграв гонку, Хемілтон відіграв 16 позицій після зіткнення (відео)

На етапі Формули-1 у Великобританії найважливішим стало перше коло – від старту до третього повороту. Все решта, що відбулося у гонці – це виправлення цих ситуацій одними та втримання переваги іншими.

Поул-позинш на трасі у Сільверстоуні перед тим здобув Льюїс Хемілтон на Mercedes. Британець до цього чотири роки поспіль перемагав на домашній гонці. Одразу за ним Себастьян Феттель з Ferrari. Наступні позиції на стартовій решітці теж зайняли пілоти Ferrari та Mercedes – фіни Кімі Райкконен та Валттері Боттас. Пілоти Red Bull Макс Ферстаппен та Даніель Ріккардо розпочинали одразу за ними. Стартували з пітлейна Сергій Сироткін та Ленс Стролл з Williams, а також Брендон Хартлі з Toro Rosso, який перед тим потрапив в аварію.

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Хемілтон дуже невдало розпочав перегони. Вже на старті він пропустив вперед себе Феттеля, а у першому повороті ще у Боттаса.

У третьому повороті стався інцидент, який отримав найбільше обговорення – Райкконен зачепив болід Хемілтона. Згодом в Mercedes будуть говорити про сплановану атаку (або некомпетентність) Ferrari. Тим не менше, після зіткнення авто британця розвернуло, і він опинився в кінці пелетону.

Відео моменту зіткнення райкконена та Хемілтона

Райкконен же за це отримає 10 секунд штрафу. Проте фін зумів зберегти позицію в топ-5, а до кінця першого кола відвоювати четверту позицію у Ріккардо, поступаючись лише Ферстаппену.

Щодо решти гонщиків, то Ніко Хюлькенберг Renault зумів прорватися з 11-го місця одразу на шосте. Забігаючи наперед – на цій позиції німець і фінішує.

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Після цього Хемілтон почав відвойовувати позиції, коло за колом проходячи суперників. Тож на 10 колі він вже знову був в топ-6. Лідирував Феттель.

На 33 колі на трасі знову були авто безпеки – Маркус Ерікссон з Haas не втримав болід на трасі та вилетів у бар'єр.

Відео аварії Ерріксона

Цим скористалися Феттель, Ферстаппен та Райкконен, які відправилися в бокси і поставили собі Soft. Натомість пілоти Mercedes продовжили гонку – Боттас очолив перегони, а Хемілтон опинився третім (його зумів випередити Феттель після виїзду з піт-стопу). Німець ж одразу після цього почав атакувати лідера перегонів. Його напарник Райкконен теж почав атаку на Ферстаппен, невдовзі обійшовши пілота Red Bull. Згодом Ферстаппен пропустить ще декількох суперників та вибуде з гонки.

На 39 колі сталося зіткнення між Грожаном (Haas) та Сайнцом (Renault). Обоє вибудуть з перегонів.

Коли до фінішу залишалося шість кіл, пілоту Ferrari нарешті вдалося обійти Боттаса. Після цього фін пропустить ще й напарника Хемілтона, а також Райкконена. Відтак замість перемоги на гран-прі Великобританії, фін навіть не потрапить на подіум.

Момент обгону Феттеля

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Феттель виграє перегони у Великобританії. Це його 51-ша перемога у Формулі-1 (і четверта у цьому сезоні). Відтак за цим показником він зрівнявся з Аланом Простом.

Момент фінішу Феттеля

The moment Sebastian Vettel sealed his 51st career win, equalling the tally of the great Alain Prost #BritishGP #F1 pic.twitter.com/itUJwrKbyd — Formula 1 (@F1) 8 липня 2018 р.

Після перегонів Хемілтон не забажає спілкуватися з фанами, звинувативши Ferrari у невдалій для нього гонці. Райкконен визнає свою провину за зіткнення.

Результати гран-прі Великобританії

1 Себастьян Феттель Ferrari 2 Льюіс Хемілтон Mercedes +2.264 3 Кімі Райкконен Ferrari +3.652 4 Валттері Боттас Mercedes +8.883 5 Даніель Ріккардо Red Bull +9.500 6 Ніко Хюлькенберг Renault +28.220 7 Естебан Окон Force India +29.930 8 Фернандо Алонсо McLaren +31.115 9 Кевін Магнуссен Haas +33.188 10 П'єр Гаслі Toro Rosso +34.129

Після перемоги на Сільверстоуні (Феттель вже тут перемагав у 2009 році, коли був пілотом Red Bull), німець і надалі перший у загальному заліку – 171 очко. У Хемілтона – 163 бали і друга позиція. Третій Райкконен – 116 очок.

У Кубку конструкторів лідирує Ferrari 287 очок. Італійська конюшня випереджає Mercedes на 20 балів – 267 очок. На третій позиції – Red Bull зі 199 балами.