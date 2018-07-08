Формула-1: Феттель виграв гонку, Хемілтон відіграв 16 позицій після зіткнення (відео)203 Читать новость на русском
На етапі Формули-1 у Великобританії найважливішим стало перше коло – від старту до третього повороту. Все решта, що відбулося у гонці – це виправлення цих ситуацій одними та втримання переваги іншими.
Поул-позинш на трасі у Сільверстоуні перед тим здобув Льюїс Хемілтон на Mercedes. Британець до цього чотири роки поспіль перемагав на домашній гонці. Одразу за ним Себастьян Феттель з Ferrari. Наступні позиції на стартовій решітці теж зайняли пілоти Ferrari та Mercedes – фіни Кімі Райкконен та Валттері Боттас. Пілоти Red Bull Макс Ферстаппен та Даніель Ріккардо розпочинали одразу за ними. Стартували з пітлейна Сергій Сироткін та Ленс Стролл з Williams, а також Брендон Хартлі з Toro Rosso, який перед тим потрапив в аварію.
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Хемілтон дуже невдало розпочав перегони. Вже на старті він пропустив вперед себе Феттеля, а у першому повороті ще у Боттаса.
У третьому повороті стався інцидент, який отримав найбільше обговорення – Райкконен зачепив болід Хемілтона. Згодом в Mercedes будуть говорити про сплановану атаку (або некомпетентність) Ferrari. Тим не менше, після зіткнення авто британця розвернуло, і він опинився в кінці пелетону.
Відео моменту зіткнення райкконена та Хемілтона
Райкконен же за це отримає 10 секунд штрафу. Проте фін зумів зберегти позицію в топ-5, а до кінця першого кола відвоювати четверту позицію у Ріккардо, поступаючись лише Ферстаппену.
Щодо решти гонщиків, то Ніко Хюлькенберг Renault зумів прорватися з 11-го місця одразу на шосте. Забігаючи наперед – на цій позиції німець і фінішує.
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Після цього Хемілтон почав відвойовувати позиції, коло за колом проходячи суперників. Тож на 10 колі він вже знову був в топ-6. Лідирував Феттель.
На 33 колі на трасі знову були авто безпеки – Маркус Ерікссон з Haas не втримав болід на трасі та вилетів у бар'єр.
Відео аварії Ерріксона
Цим скористалися Феттель, Ферстаппен та Райкконен, які відправилися в бокси і поставили собі Soft. Натомість пілоти Mercedes продовжили гонку – Боттас очолив перегони, а Хемілтон опинився третім (його зумів випередити Феттель після виїзду з піт-стопу). Німець ж одразу після цього почав атакувати лідера перегонів. Його напарник Райкконен теж почав атаку на Ферстаппен, невдовзі обійшовши пілота Red Bull. Згодом Ферстаппен пропустить ще декількох суперників та вибуде з гонки.
На 39 колі сталося зіткнення між Грожаном (Haas) та Сайнцом (Renault). Обоє вибудуть з перегонів.
Коли до фінішу залишалося шість кіл, пілоту Ferrari нарешті вдалося обійти Боттаса. Після цього фін пропустить ще й напарника Хемілтона, а також Райкконена. Відтак замість перемоги на гран-прі Великобританії, фін навіть не потрапить на подіум.
Момент обгону Феттеля
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Феттель виграє перегони у Великобританії. Це його 51-ша перемога у Формулі-1 (і четверта у цьому сезоні). Відтак за цим показником він зрівнявся з Аланом Простом.
Момент фінішу Феттеля
Після перегонів Хемілтон не забажає спілкуватися з фанами, звинувативши Ferrari у невдалій для нього гонці. Райкконен визнає свою провину за зіткнення.
Результати гран-прі Великобританії
|1
|Себастьян Феттель
|Ferrari
|2
|Льюіс Хемілтон
|Mercedes
|+2.264
|3
|Кімі Райкконен
|Ferrari
|+3.652
|4
|Валттері Боттас
|Mercedes
|+8.883
|5
|Даніель Ріккардо
|Red Bull
|+9.500
|6
|Ніко Хюлькенберг
|Renault
|+28.220
|7
|Естебан Окон
|Force India
|+29.930
|8
|Фернандо Алонсо
|McLaren
|+31.115
|9
|Кевін Магнуссен
|Haas
|+33.188
|10
|П'єр Гаслі
|Toro Rosso
|+34.129
Після перемоги на Сільверстоуні (Феттель вже тут перемагав у 2009 році, коли був пілотом Red Bull), німець і надалі перший у загальному заліку – 171 очко. У Хемілтона – 163 бали і друга позиція. Третій Райкконен – 116 очок.
У Кубку конструкторів лідирує Ferrari 287 очок. Італійська конюшня випереджає Mercedes на 20 балів – 267 очок. На третій позиції – Red Bull зі 199 балами.