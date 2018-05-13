Формула 1 Гран-прі Іспанії: Хемілтон переміг, у Mercedes переможний дубль

13 травня у іспанській Барселоні відбувся етап Формули 1. На Гран-прі Іспанії перемогу здобув пілот Mercedes Льюіс Хемілтон, а його команда оформила переможний дубль.

Напередодні Хемілтон здобув поул-позишн. Разом з ним стартував і його партнер – Валттері Боттас. Далі розмістилися пілоти Ferrari Себастьян Феттель та Кімі Райкконен. За ним – Макс Ферстаппен та Даніель Ріккардо з Red Bull.

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На старті Феттель зумів обійти Боттаса. А на третьому повороті болід Романа Грожана з Haas створив "димову завісу" на трасі, через що у нього влетіли П'єр Гаслі з Toro Rosso та Ніко Хюлкенберг з Renault. Всі троє пілотів були змушені зійти, а автомобіль безпеки був на трасі аж до шостого кола.

The most dramatic moment of the race



Three cars eliminated after just three corners at the #SpanishGP pic.twitter.com/x9WlKHJLlY — Formula 1 (@F1) 13 травня 2018 р.

Наступний схід з траси відбувся вже на 25 колі. Кімі Райкконен поскаржився на те, що його автомобіль втратив потужність. Він зумів доїхати до боксів, але на трасу вже не повернувся.

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На 40-у колі зійшов Естебана Окон з Force India. Його автомобіль теж випустив дим, і на трасі був оголошений режим віртуального автомобіля безпеки. Феттель та Перес вирішили скористатися моментом і заїхали у бокс поміняти шини. Пілот Ferrari вернувся в гонку вже четвертим – позаду Боттаса та Ферстаппена. При цьому останній на 43-у колі пошкодив переднє антикрило під час контакту з Ленсом Строллом з Williams.

Відтак перемогу у Барселоні здобув Хемілтон. Для нього це друга перемога у цьому сезоні.

Британець випереджає Феттеля на 17 очок у чемпіонській гонці. Окрім того, Mercedes здобув перший переможний дубль і обійшов Ferrari у Кубку конструкторів. А їх пілот Боттас обійшов Райкконена у заліку пілотів.

Варто додати, що Хемілтон встанови рекорд у Формулі 1 – він виграв 41 гонку, де стартував з поул-позинш.