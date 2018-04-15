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Формула-1: гран-прі Китаю неочікувано виграв Ріккардо

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13-15 квітня відбулося гран-прі Китаю у Формула-1. Це був третій етап у автоперегонах у 2018 році.

Поул-позишн напередодні у Шанхаї виграли пілоти команди Ferrari. Першими стартували Себастьян Феттель та Кімі Райкконен. Одразу за ними – пілоти Mercedes Валттері Боттас та чинний чемпіон Льюіс Хемілтон. І лише після цього гонщики з Red Bull. При цьому Даніель Рікардо був лише шостим на старті, пропустивши вперед напарника Макса Ферстаппена.

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Ще на початку гонки в першому ж колі невдалі дії Феттеля призвели до того, що Райкконена обійшли і Боттас, і Ферстаппен, який обійшов ще й Хемілтона.

Згодом вийти у лідери гонки Боттасу "допомогли" механіки Ferrari. Через їх помилку Феттель програв майже секунду на піт-стопі. До цього Валттері швидше поїхав у бокси, і на свіжій резині відіграв ще 2,5 секунди у супротивника. Завдяки цьому він вийшов вперед.

Значні перестановки серед лідерів відбулися за 25 кіл до закінчення гонки. Причин – зіткнення пілотів Toro Rosso П’єра Гаслі та Брендона Хартлі. Останній такі і не фінішував у Китаї. Моментом скористалися австрійці з Red Bull, які покликали свої автомобілі в бокси для заміни шин. На свіжій резині Ферстаппен та Ріккардо пішли в атаки на суперників. Краще це вдалося австралійцю, який залишив за спиною спочатку Хемілтона, а згодом і Феттеля.

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У той час Ферстаппен про обгоні Феттеля, вдарив болід Ferrari, за що був оштрафований на 10 секунд. Також це зіткнення відкинуло Феттеля далеко за межі подіуму. Зате таким шансом скористався Райкконен – він обійшов їх і зумів у підсумку фінішувати на третьому місці.

Головна ж боротьба розгорнулася між Боттасом та Ріккардо. Однак пілот Red Bull був значно швидшим, і зумів вирвати перемогу, яка стала для нього шостою в кар’єрі на етапах Формула-1.

Окрім того, таким чином була перервана гегемонія Mercedes на гран-прі Китаю, де пілоти "срібних стріл" ставали переможцями чотири роки підряд.

Таким чином два головні претенденти на перемогу – Феттель та Хемілтон, фінішували поза подіумом. Хоча і залишилися на перших позиціях у загальному заліку. Правда тепер відрив пілота Ferrari складає лише 9 очок. Ріккардо завдяки перемозі піднявся на 4 місце.

Відбулися зміни і в Кубку конструкторів. Mercedes все таки зумів обійти Ferrari на одне очко. А Red Bull повернувся на третє місце.

Наступний етап Формула-1 відбудеться у Баку. Гран-прі Азербайджану заплановано на 27-29 квітня.

Теги: Новини спорту Формула-1 Китай
Джерело: 24 Канал
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