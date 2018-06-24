Формула-1: Хемілтон виграв гран-прі Франції після зіткнення на старті

Формула-1 перегонами у Франції розпочала так званий марафон, коли гран-прі відбуватимуться впродовж трьох тижнів. Окрім французького етапу, який відбувся 24 червня,попереду перегони в Австрії (1 липня) та Великобританії (8 липня)

Гран-прі Франції повернулося в Формулу-1 після десяти років відсутності. Однак не на трасу "Невер", а на "Поль Рікар". Ця траса не приймала королівські перегони з 1990-го року. Після кваліфікації та перегонів 22-24 червня, цю трасу зненавиділи усі – і глядачі, і пілоти.

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Все розпочалося з того, що дві з трьох автотрас, які ведуть до "Поль Рікар", були перекриті. Відтак усім довелося добиратися однією дорогою. Тому вже у п’ятницю там були чималі затори. Спочатку з тих, хто хотів потрапити на кваліфікацію, згодом з тих – хто хотів вибратися звідти.

Окрім того, глядачі та пілоти зненавиділи саму трасу через розфарбування. "Поль Рікар" не має стін чи гравію по боках. А частина поворотів позначена синіми чи червоними смугами. Від цього при перегляді перегонів починає "рябіти" в очах.

Кольори траси "Поль Рікар"

А для пілотів проблема в тому, що в одні з шикан важко визначити правильний поворот. Хоча після вильоту з траси є можливість швидко повернутися.

"Підступна" шикана

Напередодні поул-позишин виграли обидва пілоти Mercedes. З першої позиції стартував Хемілтон, Боттас – з другої позиції. Одразу за ними розмістилися пілот Ferrari Феттель та Ферстаппен з Red Bull. П'яту та шосту позицію зайняли їх напарники – Ріккардо (Red Bull) та Райкконен (Ferrari). Саме Феттелю доведеться стати головним "героєм" цих перегонів. Але не в позитивному значенні. Хоча його і визнають пілотом дня.

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Сейфті-кар виїхали на трасу вже після першого повороті з початку перегонів. Все через Феттеля, який доволі різко стартував і навіть випереджав Боттаса. Та фін перед першим поворотом все-таки зумів випередити суперника і йшов по своїй траєкторії. Саме в нього і влетів пілот Ferrari. У боліда німця виявився пошкоджений ніс, пілот Mercedes відправився у бокси без задньої лівої шини. На трасу обоє пілотів повернуться останніми. Згодом за це Феттелю дадуть 5 секунд штрафу. Пізніше Феттель ще спровокує зіткнення з Алонсо.

Зіткнення Феттеля та Боттаса

У четвертому повороті ще на першому колі з перегонів вилетять номінальні господарі траси – двоє французів Окон та Гаслі. За це зіткнення Грожан, який і спровокував аварію, теж отримає 5 секунд штрафу. На піт-стоп вже після першого кола також відправляться Стролл, Сіроткін та Алонсо.

Аварія у четвертому повороті на першому колі

Всім цим скористався Ферстаппен, який вийшов на друге місце. А також Сайнц, який піднявся одразу на третю позицію. Згодом Ріккардо відвоює цю позицію у пілота Renault. У підсумку Сайнц фінішує лише восьмим.

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У той час Феттель та Боттас будуть відвойовувати позиція за позицією на трасі. На 11 колі Феттель вже буде 10-им, а Боттас – 12-им. На 18 колі німець їхатиме вже шостим. Фін зуміє піднятися вверх лише на одну позицію.

Боттас відвойовує позиції

На 27 колі Ферстапен відправився на піт-стоп і вернеться на трасуу перед самим Феттелем на третій позиції. Пілот Ferrari залишиться четвертим, але фінішує нижче.

Єдиний момент, коли Хемілтон втратить лідерство – коли він відправиться на піт-стоп. Тоді його зуміє випередити Райкконен. Згодом фін теж відправиться на піт-стоп і повернеться на трасу лише шостим. Лідером знову буде Хемілтон, а двоє пілотів Red Bull будуть одразу за ним. При цьому Ферстапен буде показувати найшвидші кола.

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Ще одним "штрафником" у гран-прі Франції стане Сіроткін. Він теж отримає 5 секунд штрафу – за повільний темп під час режиму автомобіля безпеки.

На 47 колі Райконнен зумів обійти Ріккардо. У австралійця виникли проблеми з болідом, чим скористався пілот Ferrari. Він і займе третє місце на подіумі.

Райкконен обійшов Ріккардо і фінішував третім

Четвертим, хто зійшов з гонки, став Стролл. У його боліда вибухнула покришка. До цього трасу покинув Перес через проблеми з мотором.

Саме через Стролла Боттас так і не зумів піднятися вище сьомого місця. Після його інциденту на трасі була оголошена віртуальна машина безпеки, яка забезпечила Магнуссену з Haas шосту позицію.

Результати гран-прі Франції

№ Пілот Команда Час Бали 1 Льюїс Хемілтон Mercedes 25 2 Макс Ферстаппен Red Bull +7.090 18 3 Кімі Райкконен Ferrari +25.888 15 4 Даніель Ріккардо Red Bull +34.736 12 5 Себастьян Феттель Ferrari +1'01.935 10 6 Кевін Магнуссен Haas +1'19.364 8 7 Валттері Боттас Mercedes +1'20.632 6 8 Карлос Сайнс-мол. Renault +1'27.184 4 9 Ніко Хюлькенберг Renault +1'31.989 2 10 Шарль Леклер Sauber +1'33.873 1

Ця перемога дозволила Хемілтон знову очолити загальний залік. В нього тепер 145 очок, і він випереджає Феттеля на 14 балів. У Кубку конструкторів і надалі лідирує Mercedes.