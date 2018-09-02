Формула-1: Хемілтон виграв гран-прі Італії після зіткнення з Феттелем

На домашньому для Ferrari гран-прі Італії команда могла розраховувати на подвійний подіум. Натомість перемогу святкував їх головний суперник – Mercedes. При цьому виграв Хемілтон.

Британець на цьому гран-прі стартував лише третій. Перші дві сходинки зайняли пілоти Ferrari. При цьому Райкконен встановив рекорд під час кваліфікації, проїхавши коло з найвищою середньою швидкістю. Він і стартував першим. Феттель – поруч з партнером.

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Та вже перше коло внесло зміни у такий розклад. Хемілтон зачепив Феттеля в повороті Роджа, і болід німця розвернуло. Зважаючи на те, що позаду був значний трафік, пілот Ferrari вернувся в перегони позаду всіх. Окрім того, на його боліді було пошкоджено переднє антикрило, і він був змушений їхати на піт-стоп. Повернутися в топ-10 йому вдасться лише на 14-у колі.

Феттеля розвернуло в першій же шикані

У першому колі також сталася аварія, через що з перегонів зійшов Брендон Хартлі, а Даніель Ріккардо, Ніко Хюлькенберг, Маркус Ерікссон та Кевін Магнуссен були змушені теж їхати на піт-стоп. Рестарт гонки відбувся на третьому колі.

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Все найважливіше у гонці відбулося на 43-у та 45-у колах. У першому випадку Ферстаппен, який намагався стримати Боттаса, теж здійснив контакт, через що згодом отримав 5 секунд штрафу. Це залишить його без подіуму, не зважаючи на те, що він фінішує третім. А на 45-у колі у першому повороті Хемілтон остаточно обійшов Райкконена та вийшов на перше місце. Згодом він лише збільшував свій відрив від фіна.

Хемілтон обійшов Райкконена на 45-у колі

Першим фінішує Хемілтон. Це його 68-а перемога за кар'єру та шоста цього сезону. Райкконен, який фінішував другим, сотий раз піднімається на подіум. Третім став Боттас. Феттель лише четвертий. Ферстаппен опустився ж на п'яте місце через штраф.

Результати гран-прі Італії

У загальному заліку Хемілтон відірвався від Феттеля на 30 очок – 256 проти 226. У Райкконена на третьому місці 164 очки. Четвертим йде Боттас – у нього 159 балів.