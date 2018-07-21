Формула-1: Феттель стартуватиме з поул-позишн на гран-прі Німеччини, Хемілтон лише 14-ий
На гран-прі Німеччини з Формули-1 з першого місця стартуватиме пілот Ferrari Себастьян Феттель. Його головний переслідувач з Mercedes Льюіс Хемілтон не зумів як слід пройти кваліфікацію і стартуватиме лише з 14-ої позиції.
Така низька стартова позиція британця пов'язана з тим, що він був змушений припинити боротьбу у кваліфікації через проблеми з коробкою передач. Варто нагадати, що у попередній гонці у Великобританії після стартового зіткнення пілот Mercedes зумів з 17-ої позиції піднятися аж на другу.
Хемілтон через проблеми з болідом стартуватиме з 14 позиції
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Зате його партнер по Mercedes Валттері Боттас зумів нав'язати боротьбу суперникам і навіть деякий час лідирував. Однак показати найкращий час не зумів, поступившись Феттелю +0.204 секунди.
Варто зазначити, що з 1:12 хвилин коло пройшли лише чотири гонщики – Феттель, Боттас, Райкконен та Ферстаппен. Окрім того, обоє пілотів Haas стартуватимуть з п'ятого та шостого місця – Магнуссен та Грожан відповідно.
Ріккардо ж стартуватиме з останньої позиції. Все через штраф за заміну компонентів мотора.
Нагадаємо, гран-прі Німеччини відбудеться у неділю, 22 липня. Початок перегонів о 15:10.