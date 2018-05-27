Формула-1: Гран-прі Монако виграв Даніель Ріккардо з Red Bull

У Монако відбувся черговий етап Формули-1. Першим стартував Даніель Ріккардо з Red Bull. Одразу з ним на другому місці – Себастьян Феттель з Ferrari. Лідер заліку Льюіс Хемілтон з Mercedes був лише на третій позиції.

Траса у Монако не дає можливість для швидких обгонів. Тому тут на перший план виходить майстерність гонщиків.

Ріккардо, який стартував з першої позиції, у підсумку і виграв гонку. Другим фінішував Феттель. Також на подіум потрапив і Хемілтон. Загалом перші п'ять позицій зайняли ті гонщики, які і стартували в п'ятірці. Зате Ферстаппен, який стартував двадцятим, пробився в очкову зону.

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