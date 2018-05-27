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Гран-прі Монако Формула-1: відео найцікавіших моментів гонки

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Відео найцікавіших моментів Гран-прі Монако
Відео найцікавіших моментів Гран-прі Монако

У Монако відбувся етап Формули-1. Гонка не відзначилася обгонами на важкій трасі. Та й на самій трасі відбулась лише одна аварія.

Пілоти, які стартували в першій шістці, так і закінчили перегони.

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Найбільша зміна – це Макс Ферстаппен з Red Bull. Через аварію у суботу він був допущений до гонки рішенням стюардів, але стартував двадцятим. Однак до кінця перегонів зумів піднятися аж на 9 позицію, потрапивши в очкову зону. У його активі і найшвидше коло на гонці – 1:14,260.

Ферстаппен обіграв Сайнса і піднявся на 9 місце

На 53 колі через проблеми з болідом зійшов Фернандо Алонсо.

Алонсо зійшов з перегонів через проблеми з болідом

А єдина аварія – на 73 колі, коли у Шарля Леклера відмовили гальма, і він влетів у Брендона Хартлі, пошкодивши йому болід.

Відео аварії Леклера на гран-прі Монако

Більше надзвичайних подій у гонці не відбулося. Тож Ріккардо фінішував першим.

Відео фінішу Ріккардо на гран-прі Монако

 

Теги: Новини спорту Формула-1
Джерело: 24 Канал
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