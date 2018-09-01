Формула-1: найшвидшим пілотом став Кімі Райкконен

Кімі Райкконен – офіційно став найшвидшим пілотом Формули-1. Фінський ветеран "Феррарі" виграв кваліфікацію гран-прі Італії, встановивши при цьому кілька рекордів.

Результат Кімі у вирішальному сегменті 1.19,119. Зважаючи на довжину траси у 5793 метрів, середня швидкість фінна склала 263,588 кілометри за годину. Це найкращий результат, з яким будь-хто проїжджав коло буду-якої траси за час існування Формули-1.

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Рекордний заїзд Кімі Райкконена на гран-прі Італії

Найближчим до монументальних результатів фіна виявився його партнер у Феррарі Себастіан Феттель, він стартуватиме другим. Третім у бій піде лідер загального заліку Льюїс Хемілтон.

До слова, 31 серпня пілот Sauber Маркус Ерікссон потрапив у жахливу аварію під час другої вільної практики. Ерікссон втратив контроль над болідом після того, як на ньому заклинило DRS, коли він намагався загальмувати перед першим поворотом траси