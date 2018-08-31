Формула-1 оприлюднила календар всіх гран-прі на 2019 рік
Прес-служба Формули-1 опублікувала календар сезону-2019. Всього він буде складатися з 21 етапу, як і в цьому році. У календарі залишиться гран-прі Німеччини, чиїм титульним спонсором є концерн Mercedes.
Також дещо змінився порядок проведення етапів, якщо порівнювати із поточним сезоном. Гран-прі Сінгапуру тепер буде спарений із гран-прі Росії і відбудеться 22 вересня. А етап у Мексиці відбудеться за тиждень до гонки у США.
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Зазначимо, що сезон розпочнеться в Австралії 17 березня і завершиться 1 грудня в Абу-Дабі.
Розклад всіх гран-прі Формули-1 сезону-2019
Таблиця: ua.motorsport.com
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