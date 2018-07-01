Формула-1: Перемогу на гран-прі Австрії вирвав нідерландець Ферстаппен
Гран-прі Формули-1 в австрійському Шпільберзі закінчився подвійним подіумом для команди Ferrari. Тріумфував у гонці 20-річний представник Red Bull Макс Ферстаппен.
Ця перемога стала четвертою у кар'єрі і першою у цьому сезоні для юного нідерландця.
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На останніх колах йому вдалось впевнено розібратись з усіма атаками обох пілотів Ferrari.
Представники цієї "стайні" Кімі Ряйкконен та Себастьян Феттель у підсумку розділили друге та третє місця відповідно.
Гран-прі Австрії виграв нідерландець Ферстаппен
Натомість катастрофічною ця гонка видалась для пілотів Mercedes. До фінішу не дістались ні Льюїс Хемілтон, який припинив боротьбу на 64-му колі, ні Валттері Боттас, який у кваліфікації здобув поул-позишин.
Фіна підвела коробка передач, а у британця – не витримав мотор.
Не доїхав до фінішу ще один фаворит гонки, пілот Red Bull Даніель Рікардо, у якого також виникли проблеми із коробкою передач.
Лідерство у загальному заліку повернув собі німець Себастьян Феттель. Льюїс Хемілтон відстає від нього лише на одне очко.
Наступний етап Формули-1 стартує вже 6-8 липня у британському Сільверстоуні.