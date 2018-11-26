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      Формула-1: Toro Rosso другим пілотом взяло гонщика з екзотичної країни

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      Александр Албон
      Александр Албон / Motorsport.com

      У конюшні Toro Rosso визначилися з другим пілотом, який стане напарником росіянина Даниїла Квята у сезоні 2019 року. Ним став Александр Албон. 22-ріний пілот дебютує у Формулі-1.

      Інформацію про це офіційно підтвердили у Toro Rosso. Відтак Брендон Хартлі наступного сезону не виступатиме у Формулі-1.

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      Варто зазначити, що у цьому сезоні Александр Албон виступав у Формулі 2. Він боровся за другу позицію, але у підсумку посів лише третю сходинку у загальному рейтингу. За рік до цього пілот став віце-чемпіоном GP3.

      Перешкодою для переходу Албона у Toro Rosso було те, що він вже мав підписаний контракт із Nissan e.dams про виступи у Формулі Е. Однак йому вдалося узгодити деталі та перейти у команду Формули-1.

      У королівський автоперегонах Албон виступатиме під прапором Тайланду, звідки родом його мама. Хоча сам Александр народився у Лондоні та мешкає у Мілтон-Кінсі, а його батько має британське громадянство.

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      При цьому Албон не буде першим пілотом у Формулі-1 з Тайланду. До ньго першопрохідцем був Бірабонгзе Банудей Банубанд – принц Сіаму, більш відомий як Принц Біра. У чемпіонаті світу Ф1 він виступав із 1950 по 1954 роки.

      Теги: Спорт Формула-1 Toro Rosso
      Джерело: 24 Канал
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