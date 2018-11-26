Формула-1: Toro Rosso другим пілотом взяло гонщика з екзотичної країни

У конюшні Toro Rosso визначилися з другим пілотом, який стане напарником росіянина Даниїла Квята у сезоні 2019 року. Ним став Александр Албон. 22-ріний пілот дебютує у Формулі-1.

Інформацію про це офіційно підтвердили у Toro Rosso. Відтак Брендон Хартлі наступного сезону не виступатиме у Формулі-1.

Red Bull Toro Rosso Honda is pleased to announce that Alexander Albon will drive for the team in 2019 alongside Daniil Kvyat



Full Story >> https://t.co/b0h6AD3CEV pic.twitter.com/Dk2i7PHecm — Toro Rosso (@ToroRosso) 26 листопада 2018 р.

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Варто зазначити, що у цьому сезоні Александр Албон виступав у Формулі 2. Він боровся за другу позицію, але у підсумку посів лише третю сходинку у загальному рейтингу. За рік до цього пілот став віце-чемпіоном GP3.

Перешкодою для переходу Албона у Toro Rosso було те, що він вже мав підписаний контракт із Nissan e.dams про виступи у Формулі Е. Однак йому вдалося узгодити деталі та перейти у команду Формули-1.

У королівський автоперегонах Албон виступатиме під прапором Тайланду, звідки родом його мама. Хоча сам Александр народився у Лондоні та мешкає у Мілтон-Кінсі, а його батько має британське громадянство.

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При цьому Албон не буде першим пілотом у Формулі-1 з Тайланду. До ньго першопрохідцем був Бірабонгзе Банудей Банубанд – принц Сіаму, більш відомий як Принц Біра. У чемпіонаті світу Ф1 він виступав із 1950 по 1954 роки.