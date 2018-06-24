Формула-1: відео найкращих моментів гран-прі Франції

На гран-прі Франції, яке повернулося до Формули-1 через десять років, аварія сталася вже у першому повороті на першому колі. Одразу після того, як стартували гонщики.

Автором інциденту став пілот Ferrari Феттель, який зачепив болід Боттаса з Mercedes. Обом пілотам після цього довелося заїжджати на піт-стоп. У німця було пошкоджено ніс боліда, фін же залишився без задньої шини в цьому епізоді.

Читайте також: Формула-1: Хемілтон виграв гран-прі Франції після зіткнення на старті

Зіткнення Феттеля та Боттаса на гран-прі Франції

На цьому все не закінчилося. У четвертому повороті на тому ж таки першому колі Грожан спровокував зіткнення, після чого зійшли Окон та Гаслі, для яких це був домашній гран-прі. Їх боліди були пошкоджені і вони не могли продовжувати перегони.

Відео аварії Гаслі та Окона

Not exactly what you hope for at your first home Grand Prix



Gaslyy and Ocon were eliminated on the spot on the opening lap#FrenchGP #F1 pic.twitter.com/d0djVfOKwl — Formula 1 (@F1) 24 червня 2018 р.

Як і Феттель, так і Грожан згодом будуть оштрафовані на 5 секунд.

Гонку ж виграв Хемілтон. Стартувавши першим та уникнувши аварії у першому повороті. британець всі перегони протримався у лідерах, віддавши перше місце на декілька кіл, коли вернувся другим після піт-стопу. Завдяки цій перемозі пілот Mercedes зумів вийти на перше місце у загальному заліку, обійшовши Феттеля

Відео фінішу Хемілтона