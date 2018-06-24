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Формула-1: відео найкращих моментів гран-прі Франції

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Відео моментів Формула-1 гран-прі Франції
Відео моментів Формула-1 гран-прі Франції

На гран-прі Франції, яке повернулося до Формули-1 через десять років, аварія сталася вже у першому повороті на першому колі. Одразу після того, як стартували гонщики.

Автором інциденту став пілот Ferrari Феттель, який зачепив болід Боттаса з Mercedes. Обом пілотам після цього довелося заїжджати на піт-стоп. У німця було пошкоджено ніс боліда, фін же залишився без задньої шини в цьому епізоді.

Читайте також: Формула-1: Хемілтон виграв гран-прі Франції після зіткнення на старті

Зіткнення Феттеля та Боттаса на гран-прі Франції

На цьому все не закінчилося. У четвертому повороті на тому ж таки першому колі Грожан спровокував зіткнення, після чого зійшли Окон та Гаслі, для яких це був домашній гран-прі. Їх боліди були пошкоджені і вони не могли продовжувати перегони.

Відео аварії Гаслі та Окона

Як і Феттель, так і Грожан згодом будуть оштрафовані на 5 секунд.

Гонку ж виграв Хемілтон. Стартувавши першим та уникнувши аварії у першому повороті. британець всі перегони протримався у лідерах, віддавши перше місце на декілька кіл, коли вернувся другим після піт-стопу. Завдяки цій перемозі пілот Mercedes зумів вийти на перше місце у загальному заліку, обійшовши Феттеля

Відео фінішу Хемілтона

 

Теги: Новини спорту Формула-1
Джерело: 24 Канал
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