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      Зеленський назвав 5 факторів "формули майбутнього України"

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      Володимир Зеленський назвав 5 факторів "формули майбутнього України" / Getty images

      Володимир Зеленський вважає, що "формула майбутнього для України" має 5 складових: мир, ефективні інститути та прозорі правила гри, обов’язкові для всіх, інвестиції, "якісно інша інфраструктура" та народовладдя.

      Зеленський запевнив, що без миру ніякого розвитку бути не може. Про це йдеться у колонці президента у номері "НВ.Україна".

      До теми: Зеленський відповів, коли закінчиться епоха бідності в Україні

      Мир

      Перша складова формули, на думку президента, мир.

      Ми хочемо миру на наших умовах. Тобто з поверненням Україні територій і наших людей,
      – пояснив він.

      Ефективні інститути та прозорі правила гри

      Другим фактором Зеленський назвав "ефективні інститути та прозорі правила гри, обов’язкові для всіх". Сюди президент включає перемогу над корупцією і справедливі суди, рівність всіх перед законом, захист прав власності.

      Інвестиції

      Політик впевнений, що потрібно прибрати непрохідні бар'єри та непотрібні регуляції, які гальмують розвиток бізнесу.

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      Якісно інша інфраструктура

      Зеленський пояснив, що мовиться не лише про дороги, хоча "дороги в першу чергу".

      Це все те, що допомагає людині жити і добиватися успіху в Україні. Інфраструктура медична й освітня, цифрова та енергетична, фінансова та комунальна,
      – зазначив президент.

      Народовладдя

      "Не декларативне, а реальне", – наголосив Зеленський. Потрібно створити механізм, який дозволить людям впливати на рішення влади – від рівня громади до рівня президента.

      Загалом Зеленський вважає, що Україна наразі не може претендувати на глобальне лідерство "у розмірах території, військової потужності та обсягів видобування корисних копалин" або "у технологіях і промисловому потенціалі".

      Але ми точно можемо стати найдинамічнішою країною світу. Країною з найшвидшим темпом позитивних змін – не тільки в економіці, але й у всіх сферах життя,
      – підсумував президент.

      Зауважимо, що Володимир Зеленський почав вести власну авторську колонку в українському суспільно-політичному журналі. У першому своєму тексті глава держави розповів про своє розуміння національної ідеї українців, а також про формулу майбутнього для країни. Детальніше – тут.

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      Автор: Анастасія Зазуляк
      Теги: Новини України Новини політики Судді Володимир Зеленський Війна на Донбасі Корупція Інвестиції Президент України
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