Формула Штайнмаєра – це не один примірник, а листи від учасників ТКГ, – ОБСЄ

Тристороння контактна група щодо врегулювання конфлікту на Донбасі 1 жовтня в Мінську закріпила формулу Штайнмаєра листами, а не єдиним документом, заявив спецпредставник ОБСЄ Мартін Сайдік.

Раніше російські ЗМІ повідомили, що Україна в Мінську підписала формулу Штайнмаєра. А, коли у Президента України Володимира Зеленського попросили підтвердити чи спростувати цю інформацію, він лише сказав: "Ми відповіли на лист пана Сайдіка, що погоджуємо текст формули Штайнмаєра".

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"За рекомендацією політичних радників "нормандської четвірки" від 11 вересня, сьогодні (1 жовтня) члени Тристоронньої контактної групи, а також представники окремих районів Донецької та Луганської областей листами на мою адресу підтвердили текст формули Штайнмаєра", – сказав Сайдік у коментарі Інтерфакс-Україна, відповідаючи на питання про те, в який формі зафіксована формула.

Представник ОБСЄ уточнив, що під кожним листом стоять підписи авторів. На уточнювальне питання про те, чи не стоять підписи всіх учасників контактної групи під єдиним текстом, Сайдік пояснив: "Як я і сказав, підписи стоять під окремими листами".

В чому полягає суть формули Штайнмаєра? 1 жовтня на брифінгу Зеленський пояснив, що згідно з формулою, на постійній основі почне діяти тимчасовий закон про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей, відомий також у суспільстві як закон про особливий статус Донбасу.



Це відбудеться за умови, коли в ОРДЛО пройдуть місцеві вибори, проведені згідно з Конституцією та законодавством України, а також після публікації звіту ОБСЄ, що вибори відбулися за стандартами ОБСЄ та міжнародними стандартами демократичних виборів.



Президент також заявив, що є умова: щоб на території ОРДЛО відбулися вибори, всі російські війська повинні бути виведені, а захоплена ділянка українсько-російського кордону має бути передана під контроль України. В іншому разі виборів в ОРДЛО не буде.