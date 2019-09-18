Формула Штайнмаєра: чи вдасться домовитись та за яких умов можна провести вибори

Українська влада дійсно хоче провести вибори на окупованих територіях вже у наступному році. І для цього давно пропонує переглянути мінські угоди та формулу Штайнмаєра.

Проте в Кремлі наполягають – спочатку вибори, потім Росія нібито виведе війська. Формула, яка була запропонована Франком-Вальтером Штайнмаєром у 2016 році, передбачала спочатку провести вибори на Донбасі під наглядом ОБСЄ, а потім вивести російські війська.

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Її знову почали обговорювати через нещодавню заяву президента, що не погано було б провести місцеві вибори і на окупованих територіях.

Формула Штайнмаєра і всі пункти мінських домовленостей будуть розглядатися. І прийматися рішення будуть лідерами чотирьох країн,

– заявив Президент України Володимир Зеленський.

Міністр закордонних справ України Вадим Пристайко наголосив під час щорічної Ялтинської європейської стратегії, що зобов’язання, взяті Україною відповідно до мінських угод передбачають проведення виборів лише на українських умовах.

Як домовлено, місцеві вибори проводяться на основі законодавства України. Тому просто треба скинути відразу – ніколи і ніхто, ні попередній, ні теперішній уряд, не погоджувався проводити вибори на умовах бойовиків,

– наголосив міністр закордонних справ України Вадим Пристайко.

Експерти зазначають, треба зважати, що левова частина проукраїнських жителів Донбасу виїхали, а ті, хто там залишився – п'ять років зомбуються російською пропагандою.

Навіть, якби Росія завтра вивела війська, треба було б провести реабілітацію нашого населення. Уявіть собі 5 років бути заручниками, бачити російську пропаганду і відчувати на собі обстріли, і жити фактично в страху. Тому ідея з виборами гарна, але умови для цього не створені,

– зазначив експерт з питань зовнішньої та безпекової політики Олександр Хара.



Володимир Зеленський на зустрічі Франком-Вальтером Штайнмаєром

Формулу Штайнмаера лише розглядають, як один з варіантів, наголошує голова комітету Ради із зовнішньої політики і запевняє, що у президента Зеленського є своя формула. І зради державним інтересам не буде.

Президент Зеленський чітко заявив, що не буде вносити зміни до Конституції, які б визначали статус двох окремих районів або надавали б їм більше преференцій у порівнянні з іншими регіонами України,

– наголосив голова комітету Верховної Ради із зовнішньої політики Богдан Яременко.

Для того, щоб провести місцеві вибори за формулою Штайнмаєра необхідно створити безпекові умови – закрити кордон і вивести усіх бойовиків з окупованих територій та впустити українські партії на Донбас.

Треба створити умови для політичних партій, вести агітацію. Для внутрішньо переміщених осіб – повернутися на ту територію, щоб висуватися на обрання і бути готовими голосувати вже у своїх домівках, які вони змушені були залишити кілька років тому. також необхідно створити умови для функціонування українських медіа,

– прокоментувала голова комітету з питань інтеграції України в ЄС Іванна Климпуш-Цинцадзе.

Яку ж саме формулу врегулювання ситуації на Донбасі представить українська влада, скоріш за все буде відомо на майбутній зустрічі нормандської четвірки.

Коротко про формулу Штайнмаєра

Наприкінці 2015 року тодішній міністр закордонних справ ФРН Франк-Вальтер Штайнмаєр запропонував сценарій врегулювання збройного конфлікту на Донбасі.

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Згідно з формулою, мінські угоди залишаються актуальними і повинні виконуватися паралельно до його ідеї. Штайнмайєр запропонував таку модель:

Україна приймає закон про вибори на Донбасі, а після цього сторони відводять війська;

відбуваються місцеві вибори на Донбасі, а після їх визнання ОБСЄ Україна надає Донбасу так званий особливий статус;

реалізація пункту про повне виведення бойовиків і повернення контролю над державним кордоном України.

Поки що формули Штайнмайєра на папері не існує – ні Україна, ні Росія під нею не підписалися. Що важливо – реалізація формули вигідніша російській стороні.



Карта окупованих територій/ Інфографіка 24 каналу