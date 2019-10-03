Формула Штайнмаєра: що буде після зустрічі України та Росії і чи відведе РФ війська на Донбасі

Про формулу Штайнмаєра, майбутню зустріч України та Росії в нормандському форматі і те, як відбуватимуться вибори на окупованих територіях – у програмі "Що це було" з Сергієм Лещенком та Євгенією Моторевською розповів депутат від партії "Слуги народу" Святослав Юраш.

Формула Штайнмаєра – зрада чи перемога?

– Це шлях до миру, до безсумнівної перемоги в сенсі єдності України. Принаймні, точно з територіями на Сході України, які окупувала РФ. По суті, формула Штайнмаєра – це перший крок, а всі інші кроки будуть обговорені і представлені потім парламенту і суспільству.

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Що буде далі?

– Мені подобається те, що в цьому документі (формулі Штайнмаєра – 24 канал) немає підпису ніяких невизнаних республік. Раніше всі мінські ітерації (домовленості в мінському форматі, – 24 канал) мали підписи незрозумілих людей цих так званих республік, від яких вони були представлені.

– Цього разу такого не було і це дуже показово – що ми досягли того, що Російська Федерація цим документом чітко артикулювала (розділила, – 24 канал) з ким треба проводити переговори щодо закінчення війни на Сході України.

– Дискусія про підписання документу – це відкривання воріт до реальних нормандських переговорів. На нас чекають тяжкі переговори, але це є шляхом для України нарешті мати закінчення постійного кровопролиття, яке відбувається щодня.

Чи підтримує Європа Україну на переговорах з Росією?

– Історія в тому, що на переговорах будуть не тільки росіяни і Зеленський, там буде ще Німеччина і Франція.

– Наша проблема глобальна. Проблема України, яка почалася з Кримом, по суті, залежить від світового правопорядку. Справа в тому, що кордони не змінюються – це правило є у нашому світі. Тому глобальний інтерес Заходу в тому, щоб кордони не змінювалися і не було проблем з цим питанням.

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– Тому інтерес і Меркель, І Макрона, і США, і всього світу – щоб кордони не змінювалися. Так, Меркель визнала незалежність Косово, але це інша історія. Тут ми говоримо про анексію Криму, адже сталося щось небачене в історії з кінця Холодної війни.

– Чи має Україна план дій? Ми вчора бачили, наскільки легко російські фейки взяли наші патріотичні лідери і почали одразу кидатися цими фейками на українську реальність. Але нічого з того, що вони розповідали, президентом не було озвучено. Зеленський сказав, що кордони не змінюються, люди не забуваються тощо.

Хто контролюватиме українсько-російський кордон в день виборів?

– Російські війська і дула автоматів роблять ці вибори автоматично недемократичними – такими, якими Україна не зможе їх визнати. Тому, звичайно, питання того, що вони (бойовики, – 24 канал) мають полишити наші кордони, є однозначним.



Карта окупованих територій / Інфографіка 24 каналу

– Деталі і всі кроки цього процесу будуть зафіксовані в нормандському форматі. Там відбудеться дискусія, щоби показати нам шлях, де знайдеться відповідь на це питання. Бо ми теж його задаємо. Але до нормандської зустрічі спекулювати про це можна, але без сенсу.

– Чи готують в ОП законопроєкти щодо виборів на Донбасі і хто там керуватиме? Ці законопроєкти представляться (після зустрічі, – 24 канал). Зараз про це говорити зарано. Нормандський формат і вирішить, що кому прийнятно і що ми можемо досягти в цьому діалозі. Потрібно, щоб Росія в цьому сенсі теж вела переговори. Зрозуміти, що вийде в кінцевому результаті, – зараз неможливо. Давайте почекаємо і вже по результатах будемо писати закони.

Козирі в Зеленського вже є

– В нього козирі вже є. Це його тріумфальна перемога на президентських виборах, і чітка і зрозуміла – на парламентських виборах. Це його козир – що він має ситуацію-контроль в Україні. Це дозволить Зеленському дебютувати в нормандському форматі як повногранному лідеру ситуації в країні.

– Це перетворює його з об’єкта в суб’єкта, який зможе впливати на ситуацію і змінювати її. В тому і переваги Зеленського – він має більше можливостей, ніж Порошенко мав в Мінську.



Володимир Зеленський

– А друге: те, що сталося вчора (йдеться про підписання формули Штайнмаєра, – 24 канал) – це ми уможливили цю зустріч. Також були представлені червоні лінії, на які Україна на компроміс не піде. Йдеться про кордони, людей тощо. І постійна теза про території, де неможливі вибори під дулом автомата. Адже ми розуміємо по Криму на що такі вибори перетворяться.

Чи будуть вибори на Донбасі, якщо Росія не відведе свої війська?

– Тут можна малювати мільйон варіантів. Включно з українськими танками в Москві, які дулом змусять Путіна голосувати і виписувати про передачу чогось ще Україні, окрім східних територій.

– Ми сьогодні в парламенті чули інший варіант від всіх опозиційних сил, тому розуміємо, що варіантів багато. Але ми не будемо дивитися на теорію, а чекати практики. Адже часто зі спекуляції породжують більше острах, ніж необхідність результатів.

Про різні реакції людей на формулу Штайнмаєра

– Потрібно дивитися на те, які запити є в українського народу. Запит є на мир, і він чіткий і зрозумілий. Питання в тому, що він досягається не будь-якою ціною і президент їх озвучив – що є червоні лінії, які ми не будемо переступати.

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– Це є фундаментальним питанням – що ми нарешті зможемо отримати закінчення цієї війни в траншеях, яка нагадує жах Першої світової війни. Ми будемо мати ситуацію в Україні, яка нормалізується, принаймні на Сході України.

– Звичайно, є ще Крим, який ніхто не забуває і пам’ятає і президент про нього згадує недаремно. Тому історія цілісності України – це глобальний інтерес, в якому ми сподіваємося будувати нашу коаліцію ще ширшу.

Що передбачає формула Штайнмаєра?Оскільки мінські угоди щодо врегулювання ситуації на Донбасі не виконувалися, у 2016 році тодішній міністр закордонних справ Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр на зустрічі голів МЗС "нормандської четвірки" (України, Німеччини, Франції та Росії) висунув свою формулу щодо миру на Донбасі.



Коротко формула зводиться до проведення виборів на окупованих територіях згідно з українським законодавством та під наглядом Організації з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ).



Після проведення виборів – якщо ОБСЄ їх визнає вільними – Україна надає особливий режим місцевого самоврядування територіям Донбасу, які на сьогодні є окупованими. І Київ отримує контроль над кордоном. Варто зауважити, що при багатьох згадках у ЗМІ про формулу Штайнмаєра український контроль над кордоном часто не згадують.

Як діятиме Росія після нормандських домовленостей?

– Хто каже, що Росії потрібно довіряти? Потрібно будувати ситуацію, яка в результаті переговорів, зможе верифікувати (розрізнити, – 24 канал) і опрацьовувати ці речі в зрозумілому для України та світу режимі. Звичайно, всі ці деталі ми побачимо в процесі нормандських переговорів.

– Ми всі маємо острахи, але розуміємо, що Зеленський теж це чудово розуміє. І він буде ці питання обговорювати і встановлювати ситуацію, яка зможе верифікувати ці кроки. Не можна просто стрибнути до якогось рішення одразу.