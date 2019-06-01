Форс-мажор на KOZAK Fest: через страшний буревій обвалився дах сцени, можуть бути постраждалі

Під час найбільшого етно-рок фестивалю України, що відбувається на Дніпропетровщині, почався сильний дощ та буревій. Негода спричинила обвал даху сцени. Тисячі людей намагаються врятуватися від негоди.

Про це у своєму Instagram повідомив популярний співак Діма Шуров, відомий як Pianoбой.

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Музикант написав, що через страшний буревій "на фестивалі обвалився дах сцени" і що "можуть бути постраждалі".

На жаль, він зазначив, що більше інформації про ситуацію не має. Але додав, що тисячі людей "намагаються покинути фестиваль під стіною дощу".

Твориться хаос, падають дерева. Бажаю всім людям вийти з цієї халепи живими та здоровими, бережіть себе та близьких,

– наголосив Шуров.

У мережі опублікували відео, на якому можна побачити, наскільки страшна негода атакувала людей на KOZAK Fest.

Дивіться відео з місця подій (обережно, присутня ненормативна лексика):

Що таке KOZAK Fest? Це найбільший етно-рок фестиваль центральної України. 2019 року захід відбувається 31 травня та 1-2 червня в урочищі Княжі Байраки на Дніпропетровщині. ​Присвячений фестиваль традиційно до перемоги Богдана Хмельницького у битві під Жовтими Водами.



Тут збираються поціновувачі якісної української музики: у 2018 році KOZAK Fest відвідали понад 100 тисяч людей. У 2019 серед виконавців – "СКАЙ", "Друга Ріка", "Онука", Detach, "Чумацький шлях", Наталка Карпа та багато інших.