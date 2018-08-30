Fortnite для Android: уразливість гри спровокувала конфлікт між Epic Games та Google

Засновник студії Epic Games Тім Суїні розкритикував Google за те, що компанія зробила надбанням громадськості інформацію про критичні вразливості в Android-версії Fortnite. В хід пішли звинувачення в бажанні пропіаритись за рахунок чужих помилок і заяви, що власники Google Play не так вже й дбали про безпеку користувачів.

Про це повідомляє Eurogamer.

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Нагадаємо, керівництво Epic Games не захотіло віддавати 30% від прибутку за внутрішньоігрові покупки в мобільній версії бойовика, тому власникам Android-пристроїв довелося встановлювати Fortnite в обхід звичного магазину. Незабаром після релізу представники Google повідомили, що з цією версією "Королівської битви" справи кепські: через уразливість в додатку-інсталяторі зловмисники могли отримати доступ до всіх даних на пристрої або завантажити на смартфон несанкціоноване програмне забезпечення. Проблему швидко виправили, так що про неї, здавалося б, можна забути, але не тут-то було.

У себе в Twitter очільник компанії заявив, що Google піддала користувачів Android необґрунтованому ризику, коли привселюдно заявила про уразливість Fortnite Installer.

Ми просили Google притримати інформацію (про помилку – ред.) до тих пір, поки оновлення не буде встановлено на велику кількість пристроїв. Вони відмовилися, тим самим створивши непотрібний ризик для користувачів Android, просто заради дешевого піару,

– ноголосив Суїні.

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На думку Суїні, поширення цих відомостей мало допомогло захисту користувачів. Інші учасники діалогу в Twitter резонно заперечили це твердження: чим швидше люди дізналися про проблему, тим швидше вони убезпечили себе. Fortnite Installer не підтримує автоматичне завантаження апдейтів. Їх установка відбувається тільки коли гра запущена, так що якби Google не повідомила про уразливість, то багато б просто не дізналися про необхідність оновлення.

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