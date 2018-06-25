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Форум "Молодіжна столиця України 2018" збере близько двох тисяч українців

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Львів запрошує на Всеукраїнський форум близько двох тисяч молодих та амбітних українців. Бо саме це місто визнано переможцем Національного конкурсу "Молодіжна столиця 2018". Говоритимуть про освіту, працевлаштування та міграцію.

Організатори форуму вчитимуть молодь презентувати свої ідеї, створювати команди однодумців та вести діалог із громадою.

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"Сьогодні ми вже повинні працювати і вчити людей, які будуть завтра керувати країною і братимуть відповідальність за цю країну. У нас є добра практика у Львові. За останні 12 років понад 10 тисяч студентів пропустили через міську владу. Відтак, сьогодні половина працівників міської ради – це молоді хлопці і дівчата", – зазначив міський голова Львова Андрій Садовий.

Заступник міністра молоді та спорту України Олександр Ярема наголосив, що форум бачать як майданчик, на якому б змогли зібратися представники громадянського суспільства, органи влади поговорити. Таким чином молода людина має відчути свою важливість, свою потребність в місті і фактично стати учасником тих змін які відбуваються.

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"Форум буде проходити на класній локації FESTrepublic.club. Це майже в центрі міста. Будуть робочі групи, будуть три важливі теми для молоді і в кожних з цих тем будуть працювати по 5 робочих груп для того, щоб напрацювати певні рекомендації. Також будуть історії успіхів, як саме Львів став таким яскравим прикладом для наслідування", – сказав голова львівського осередку Національної скаутської організації Пласт Матвій Дух.

Крім навчання на учасників чекають також запальні вечірки, екскурсії містом та інші розваги. Всеукраїнський форум в рамках Національного конкурсу "Молодіжна столиця 2018" відбудеться 6 та 7 вересня.

Теги: Новини Львова Новини України
Джерело: 24 канал
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