Форвард "Черкаських Мавп" не зможе дебютувати за збірну України

Чоловіча збірна України з баскетболу зазнала кадрової втрати перед відбірковими матчами чемпіонату світу 2019 року.

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У матчах проти Словенії (29 листопада) та Іспанії (2 грудня) Україні не допоможе форвард "Черкаських Мавп" Іван Ткаченко.

У баскетболіста надрив м’яза стегна, інформує прес-служба ФБУ. Через це пошкодження форвард пропустив останній матч клубу в Кубку Європи ФІБА проти "Стяуа".

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Що цікаво, головний тренер збірної України Євген Мурзін вперше викликав Ткаченка до табору національної команди.

Нагадаємо, що наставник збірної Іспанії з баскетболу Серджо Скаріоло оголосив розширений склад команди на наступні матчі кваліфікації чемпіонату світу 2019 року.