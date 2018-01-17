Форвард "Донбасу" закинув ефектну шайбу: дивіться відео

У матчі 30-го туру Української хокейної ліги між "Донбасом" і "Галицькими Левами" особливо відзначився форвард донеччан Віталій Лялька.

Нападник отримав передачу через половину поля від Віктора Захарова, зблизився з голкіпером суперників, відпустив шайбу від себе, завів ключку за спину і відправив ігровий снаряд між ніг голкіперу.

Втім, краще один раз побачити!

Нагадаємо, що той поєдинок "Донбас" виграв у "Левів" з рахунком 9:1, і таким чином оформив 28-ту перемогу поспіль, що стало рекордним показником для чемпіонатів України з хокею.

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