Форвард "Донбасу" закинув ефектну шайбу: дивіться відео
20:30, 17 січня 320 Читать новость на русском
У матчі 30-го туру Української хокейної ліги між "Донбасом" і "Галицькими Левами" особливо відзначився форвард донеччан Віталій Лялька.
Нападник отримав передачу через половину поля від Віктора Захарова, зблизився з голкіпером суперників, відпустив шайбу від себе, завів ключку за спину і відправив ігровий снаряд між ніг голкіперу.
Втім, краще один раз побачити!
Нагадаємо, що той поєдинок "Донбас" виграв у "Левів" з рахунком 9:1, і таким чином оформив 28-ту перемогу поспіль, що стало рекордним показником для чемпіонатів України з хокею.
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Джерело: 24 Канал
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