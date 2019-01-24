Форвард "Севільї" присвятив Еміліано Салі гол у ворота "Барселони": фото та відео
Нападник "Севільї" Віссам Бен-Йеддер присвятив гол у ворота "Барселони" зниклому футболісту Еміліано Салі.
У матчі чвертьфіналу Кубка Іспанії Бен-Йеддер забив другий гол у матчі. Після забитого голу він підняв свою футболку та показав напис "Para mi hermano, fuerza Emiliano Sala" (Для мого брата Еміліано Сала).
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Згодом гравець виклав фото з цього матчу з підписом "У моєму серці і в моїх молитвах".
Сам матч закінчився перемогою "Севільї" 2:0. Окрім Бен-Йеддера, у ворота "Барселони" відзначився Сарабія. Матч-відповідь у Барселоні відбудеться 30 січня.
Відеоогляд матчу "Севілья" – "Барселона"
Нагадаємо, 21 січня над Ла-Маншем зник літак, на борту якого перебував футболіст Еміліано Сала. Гравець направлявся з французького Нанта у Кардіфф, куди перейшов у місцеву команду за рекордні для них 18 мільйонів фунтів. Однак до місця призначення футболіст так і не долетів. Станом на 24 січня тривають пошукові роботи у місці можливої авіакатастрофи.