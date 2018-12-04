Форвард збірної України може перейти у турецький "Галатасарай"

Турецький "Галатасарай" не залишає спроби підписати українського нападника Євгена Селезнова. Форвард поки виступає за інший турецький клуб – "Акхісарспор".

Цього разу "Галатасарай" спробує підписати українця в зимове трансферне вікно, повідомляє місцеве видання Fanatic. Однак чи це буде трансфер, чи Селезньов приєднається до турецького гранда безкоштовно – поки невідомо. Адже тренер "Акхісарспора" не надто задоволений українцем і хоче його позбутися. Тож проблем у переході не повинно виникнути.

Читайте також: Селезньов був 12-им гравцем "Краснодара", – тренер українця жорстко прокоментував гру нападника

Ще одним нападником, який може скласти конкуренцію Селезньову, називають гравця "Башакшехіра" Еммануеля Адебайора.

Щодо Селезньова, то він у цьому сезоні зіграв за свою команду у десяти матчах. У першому з них зумів виграти Суперкубок Туреччини саме у грі проти "Галатасарая". Нападник відзначився голом у цьому матчі. Хоча згодом старт сезону в українця вийшов неоднозначним – у матчі проти "Різеспора" він плюнув у обличчя суперника, за що отримав червону картку та чотири матчі дискваліфікації. А на початку листопада отримав травму, яку досі заліковує.

Варто зазначити, що чутки раніше неодноразово пов'язували українця саме з "Галатасараєм" – клубом, за який Селезньов давно мріє виступати.