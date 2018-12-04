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      Форвард збірної України може перейти у турецький "Галатасарай"

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      Євген Селезньов
      Євген Селезньов / Fanatic

      Турецький "Галатасарай" не залишає спроби підписати українського нападника Євгена Селезнова. Форвард поки виступає за інший турецький клуб – "Акхісарспор".

      Цього разу "Галатасарай" спробує підписати українця в зимове трансферне вікно, повідомляє місцеве видання Fanatic. Однак чи це буде трансфер, чи Селезньов приєднається до турецького гранда безкоштовно – поки невідомо. Адже тренер "Акхісарспора" не надто задоволений українцем і хоче його позбутися. Тож проблем у переході не повинно виникнути.

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      Ще одним нападником, який може скласти конкуренцію Селезньову, називають гравця "Башакшехіра" Еммануеля Адебайора.

      Щодо Селезньова, то він у цьому сезоні зіграв за свою команду у десяти матчах. У першому з них зумів виграти Суперкубок Туреччини саме у грі проти "Галатасарая". Нападник відзначився голом у цьому матчі. Хоча згодом старт сезону в українця вийшов неоднозначним – у матчі проти "Різеспора" він плюнув у обличчя суперника, за що отримав червону картку та чотири матчі дискваліфікації. А на початку листопада отримав травму, яку досі заліковує.

      Варто зазначити, що чутки раніше неодноразово пов'язували українця саме з "Галатасараєм" – клубом, за який Селезньов давно мріє виступати.

      Теги: Спорт Футбол
      Джерело: 24 Канал
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