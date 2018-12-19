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      Форвард збірної України може продовжити кар’єру в Іспанії

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      Євген Селезньов
      Євген Селезньов / eldesmarque.com

      Нападник турецького "Акхісар Беледієспор" Євген Селезньов вже взимку може перебратися до Іспанії. У послугах українця зацікавлена "Малага".

      Про це повідомляють як іспанські, так і турецькі ЗМІ. Варто зазначити, що майже не залишилося сумнівів, що Селезньов взимку покине "Акхісар". Єдине питання – куди саме перейде нападник. У ньому зацікавлений місцевий "Галатасарай", який намагався викупити його контракт ще влітку. Однак не вдалося.

      Варто зазначити, що на перешкоді переходу Селезньова у "Малагу" може стати той факт, що агент гравця заявив, що той перейде у "Галатасарай". Хоча була інформація про те, що футболіст вже підписав попередній контракт з "Різеспором".

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      Натомість перевагою для Селезньова у переході саме у "Малагу" є те, що "анчоусів" очолює Хуан Рамон Лопес Муньїс. Саме цей спеціаліст був помічником іншого іспанського тренера – Хуанде Рамоса – коли той очолював "Дніпро", за який і виступав Селезньов. Тож він добре знає манеру гри українця.

      Варто зазначити, що у "Малазі" виступає ще один гравець з чемпіонату України – аргентинець Густаво-Бланко-Лещук, який орендований у донецького "Шахтаря". Зараз "Малага" посідає третє місце у турнірній таблиці Сегунди і бореться за підвищення у класі.

      Теги: Футбол Спорт
      Джерело: 24 Канал
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