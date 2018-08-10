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ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАЇНІ – 27 ЗЕМЛЕТРУС В ІНДОНЕЗІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Форвард збірної України прибув у Київ для проходження медогляду в "Динамо"

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Владислав Супряга пройде медогляд в "Динамо"
Владислав Супряга пройде медогляд в "Динамо" / СК "Дніпро-1"

"Динамо" все ближче до здійснення трансферу 18-річного нападника збірної України Владислава Супряги.

Футболіст СК "Дніпро-1" 10 серпня повинен пройти медогляд в київському клубі, інформує FootballHub.

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Раніше повідомлялося, що молодий нападник поповнить склад киян. Відомо, що за гравця "Динамо" заплатить 7,5 мільйона євро. Також в угоді буде передбачений пункт з перепродажем футболіста, при якій СК "Дніпро-1" отримає 50% від суми подальшого трансферу.

Нагадаємо, що президент СК "Дніпро-1" Юрій Береза заявляв, що не збирається відпускати гравця менш, ніж за 15 мільйонів євро.

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Теги: Новини спорту Футбол Динамо
Джерело: 24 Канал
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