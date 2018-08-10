Форвард збірної України прибув у Київ для проходження медогляду в "Динамо"

"Динамо" все ближче до здійснення трансферу 18-річного нападника збірної України Владислава Супряги.

Футболіст СК "Дніпро-1" 10 серпня повинен пройти медогляд в київському клубі, інформує FootballHub.

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Владислав Супряга вже в Києві. На п'ятницю запланований медогляд в Динамо. Чекаємо новин pic.twitter.com/tcGNczmGGV — FootballHub (@FootballHub_Ua) 10 августа 2018 г.

Раніше повідомлялося, що молодий нападник поповнить склад киян. Відомо, що за гравця "Динамо" заплатить 7,5 мільйона євро. Також в угоді буде передбачений пункт з перепродажем футболіста, при якій СК "Дніпро-1" отримає 50% від суми подальшого трансферу.

Нагадаємо, що президент СК "Дніпро-1" Юрій Береза заявляв, що не збирається відпускати гравця менш, ніж за 15 мільйонів євро.

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