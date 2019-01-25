Форвард збірної України забив перший гол у 2019 році: відео

У першому поєдинку 1/2 фіналу Кубка Бельгії "Гент" та "Остенде" розійшлися миром. Українець Роман Яремчук відзначився забитим м'ячем.

У стартовому складі господарів вийшли два українця – форвард Роман Яремчук і захисник Ігор Пластун.

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Роман зумів відзначитися, відкривши рахунок в матчі на 23-й хвилині поєдинку. Проте вже за кілька хвилин "Гент" не лише пропустив, а й залишився в меншості – Ігор Пластун отримав пряму червону картку.

В кінцівці поєдинку команди знову обмінялись голами, встановивши таким чином кінцевий результат – 2:2.

Матч-відповідь пройде 30 січня. До слова, цей гол став вже 6-м для Яремчука в сезоні в усіх турнірах.

Відео голу Романа Яремчука у ворота Остенде

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