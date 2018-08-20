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Форварда збірної України вигнали з поля після ганебного вчинку в чемпіонаті Туреччини: відео

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Євген Селезньов
Євген Селезньов / Фото з відкритих джерел

Форвард турецького клубу "Акхісар" українець Євген Селезнов був вилучений з поля у матчі 2-го туру турецької Суперліги проти "Різеспора". Вигнали українця за плювок в обличчя суперника.

При цьому арбітру матчу довелося використати відеоповтор, щоб розгледіти цей епізод. Після застосування технології VAR, арбітр показав Селезньову червону картку за неспортивну поведінку. Тепер на нього очікує дискваліфікація.

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Окрім того, на такий ганебний вчинок відреагував і головний тренер клубу "Акхісар" Сафет Сушич. Він заявив, що на Селезнова очікує ще й покарання від клубу. Хоча зазначив, що до такого вчинку гравця спровокували.

Відео моментів матчу "Акхісар" – "Різеспор" (момент з Селезньовим – з 1:15)

Сам матч закінчився у нічию 1:1. При цьому "Акхісару" вдалося відігратися у меншості.

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Теги: Новини спорту Футбол Новини Туреччини
Джерело: 24 Канал
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