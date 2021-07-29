Жахливе вбивство 6-річної Мирослави Третяк у Старому Салтові: моторошні фото з місця трагедії

29 липня 2021 , 15:24

Джерело:

Суспільне

Журналісти оприлюднили фото з місця, де знайшли тіло 6-річної жительки Харківщини Мирослави Третяк. Також стали відомі нові деталі цього жорстокого вбивства

Їх 29 липня розповів журналістам сільський голова Старого Салтова Едуард Коновалов. Він незадовго до цього спілкувався з матір'ю підлітка, якого підозрюють у скоєнні злочину.

До теми У всьому зізнався: що відомо про 13-річного підозрюваного у вбивстві 6-річної Мирослави Третяк0


Місце, де знайшли тіло Мирослави Третяк / Фото Суспільного

"Хотіли поїсти яблук"

Чоловік сказав, що бачив матір хлопця вночі 29 липня. За його словами, жінка не вірить, що син міг вбити дитину.

Тіло знайшли у покинутій будівлі. Поряд із нею є сад, куди ймовірно могли піти неповнолітні.

Як вони туди зайшли? Там сад є, деревця, яблука. Видно, хотіли поїсти яблук... Вони в одному домі жили, на різних поверхах, дружили,
– сказав Коновалов.


Сад, до якого могли піти діти / Фото Суспільного 

Коротко про вбивство Мирослави Третяк

  • Дівчинка вийшла з власного подвір'я та не повернулась додому.
  • На розшук Мирослави вирушили правоохоронці та волонтери.
  • Тіло дівчинки знайшли приблизно о 23:50.
  • Поліція встановила причетного до смерті 13-річного хлопця.
  • Його напередодні трагедії бачили разом із жертвою.
  • Згодом він зізнався в тому, що вбив дівчину. 
  • Наразі з ним працюють правоохоронці та психологи. 
Автор: Олександр Марчак