Жахливе вбивство 6-річної Мирослави Третяк у Старому Салтові: моторошні фото з місця трагедії
Джерело:Суспільне
Журналісти оприлюднили фото з місця, де знайшли тіло 6-річної жительки Харківщини Мирослави Третяк. Також стали відомі нові деталі цього жорстокого вбивства
Їх 29 липня розповів журналістам сільський голова Старого Салтова Едуард Коновалов. Він незадовго до цього спілкувався з матір'ю підлітка, якого підозрюють у скоєнні злочину.
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Місце, де знайшли тіло Мирослави Третяк / Фото Суспільного
"Хотіли поїсти яблук"
Чоловік сказав, що бачив матір хлопця вночі 29 липня. За його словами, жінка не вірить, що син міг вбити дитину.
Тіло знайшли у покинутій будівлі. Поряд із нею є сад, куди ймовірно могли піти неповнолітні.
Як вони туди зайшли? Там сад є, деревця, яблука. Видно, хотіли поїсти яблук... Вони в одному домі жили, на різних поверхах, дружили,
– сказав Коновалов.
Сад, до якого могли піти діти / Фото Суспільного
Коротко про вбивство Мирослави Третяк
- Дівчинка вийшла з власного подвір'я та не повернулась додому.
- На розшук Мирослави вирушили правоохоронці та волонтери.
- Тіло дівчинки знайшли приблизно о 23:50.
- Поліція встановила причетного до смерті 13-річного хлопця.
- Його напередодні трагедії бачили разом із жертвою.
- Згодом він зізнався в тому, що вбив дівчину.
- Наразі з ним працюють правоохоронці та психологи.