Фото, на якому щаслива сім'я за святковим столом у своїй квартирі, Беленюк знайшов поруч із зруйнованою будівлею у Бородянці.

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Зруйнований вщент будинок в Бородянці / Фото Жана Беленюка

Бородянка сьогодні.. цю світлину знайшов серед завалів біля будівлі! На фото – щаслива сім'я цього будинку, до приходу "визволителів",

– підписав Беленюк.

До слова, у Бородянці був розташований притулок для тварин. Оскільки селище тривалий час було під ворожою окупацією, від злочинів ворога постраждали навіть тварини. У місцевому притулку загинули 300 чотирилапих.

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