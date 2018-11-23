Фото дня: Хемілтон повернув чемпіонську "одиничку" у Формулу 1

На боліді тепер уже п'ятиразового чемпіона світу британця Льюїса Хемілтона замінили номер.

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Льюїс використовує номер 44, але на Гран Прі Абу-Дабі, який стане останнім у цьому сезоні, на його машину нанесли номер 1.

Як відомо, у Формулі 1 цей номер має право використовувати тільки чемпіон світу.

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У Mercedes змінили номер на машині Хемілтона перед першим тренуванням в Абу-Дабі, про що і відзвітувала у своєму Twitter.

Нагадаємо, що на гран-прі Мексики Льюїс Хемілтон з Medcedes не зумів фінішувати на подіумі. Та зважаючи на те, що пілот Ferrari Себастьян Феттель фінішував лише другим, саме британець став чемпіоном світу.