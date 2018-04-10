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Фото ігрового смартфона Xiaomi Black Shark потрапило в мережу

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Ігровий смартфон Xiaomi Black Shark
Ігровий смартфон Xiaomi Black Shark / weibo.com

З’явились фото ігрового смартфона Xiaomi Black Shark, який мають оснастити геймпадом. На фото видно задню панель смартфона з підключеним Bluetooth-геймпадом у верхній частині.

Про це повідомляє GizmoChina.

Така ж конструкція є у консолі Nintendo Switch: до неї з лівого і правого боків кріпляться змінні контролери.

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Окрім того, на задній панелі Xiaomi Black Shark можна помітити логотип Black Shark і подвійну основну камеру зі світлодіодним спалахом. А от сканера відбитків пальців не видно на задній панелі, тож вірогідно, що його розмістять під дисплеєм формату 18: 9.

У смартфон вмонтована антена зі спеціальним X-подібним дизайном, тож користувачам вже не потрібно буде закривати її долонями під час гри для поліпшення сигналу.

За чутками, Black Shark матиме OLED-екран з високою частотою оновлення. Смартфон буде представлений в 128 ГБ і 256 ГБ варіантах, тож матимуть 6 ГБ і 8 ГБ оперативної пам'яті. Він буде працювати під управлінням операційної системи на базі Android 8.0 Oreo, яка буде включати деякі з основних функцій оболонки MIUI.

Офіційно Xiaomi Black Shark мають презентувати 13 квітня.

Теги: Техно Смартфони Xiaomi
Джерело: 24 Канал
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