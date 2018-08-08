Фото Кім Кардашян перетворилося на інтернет-мем
Новий кадр Кім Кардашян, який зірка реаліті-шоу виклала у соцмережі, спровокував несподівану реакцію користувачів.
На фото Кім зображена на ліжку в нижній білизні і кросівках Yeezy. Проте поза знаменитості і вираз її обличчя виглядають дивними і неприродними.
Читайте також: Сестер Кардашян звинуватили у надмірному фотошопі у зйомці для Calvin Klein
Користувачі мережі почерпнули натхнення із знімку Кім і наробили серію інтернет-мемів.
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі
Що зміниться у пільгах у 2016 році5 січня 2016 , 21:09 8
Як оформити купівлю/продаж машини за новими правилами12 січня 2016 , 21:01 9
Під час обміну полоненими ворожий снайпер убив українського воїна21 лютого 2016 , 21:35 5
BBC показав новий викривальний фільм про таємні багатства Путіна26 січня 2016 , 07:59 6
Десять красунь-мільйонерок, які заробили в Instagram24 січня 2016 , 04:35
Моделі з пишними формами захоплюють подіуми14 лютого 2016 , 03:46 1