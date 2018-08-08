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НОВИНИ ГРУЗІЇ УКРАЇНІ – 27 ЗЕМЛЕТРУС В ІНДОНЕЗІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Фото Кім Кардашян перетворилося на інтернет-мем

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З фото Кім Кардашян зробили меми
З фото Кім Кардашян зробили меми / Фото з соцмереж

Новий кадр Кім Кардашян, який зірка реаліті-шоу виклала у соцмережі, спровокував несподівану реакцію користувачів.

На фото Кім зображена на ліжку в нижній білизні і кросівках Yeezy. Проте поза знаменитості і вираз її обличчя виглядають дивними і неприродними.

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Користувачі мережі почерпнули натхнення із знімку Кім і наробили серію інтернет-мемів.

 

Теги: LifeStyle Меми Кім Кардашян Курйозні новини
Джерело: 24 Канал
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