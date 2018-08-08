Фото Кім Кардашян перетворилося на інтернет-мем

Новий кадр Кім Кардашян, який зірка реаліті-шоу виклала у соцмережі, спровокував несподівану реакцію користувачів.

На фото Кім зображена на ліжку в нижній білизні і кросівках Yeezy. Проте поза знаменитості і вираз її обличчя виглядають дивними і неприродними.

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Допис, поширений Kim Kardashian West (@kimkardashian) 6 Сер 2018 р. о 8:06 PDT

Користувачі мережі почерпнули натхнення із знімку Кім і наробили серію інтернет-мемів.