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Фото Києва опублікували на офіційній сторінці Instagram: знімок справді неймовірний

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Автор фото: Аліна Рудя
Автор фото: Аліна Рудя / Фото з соцмереж

На офіційній сторінці Instagram з’явилось фото, на якому зображений Київ з висоти пташиного польоту. Знімок вражає яскравістю. Автором роботи є український фотограф Аліна Рудя.

"Хто знав, що Київ виглядає як пазл згори?", – йдеться у підписі до фото.

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Фотограф зняла Дніпровський район столиці, а саме будинки у житловому кварталі "Комфорт Таун".

Фото Києва

Київ з висоти пташиного польоту

Хто така Аліна Рудя? Це український фотограф, яка зараз живе і працює в Берліні. Дівчина знімає у різних жанрах: fashion і комерційна зйомка, та найближче їй жанр документального есе і портретної фотографії.

Вона вже мала дві персональні виставки у Берліні. Роботи Аліни публікувалися в таких виданнях як Der Spiegel, La Repubblica, Daily Mail, The Mirror, Vice, Noisey, KyivPost, Burn Magazine, Lomography Magazine, Lens Culture, Better Photography і ін.

Більше новин, що стосуються новин зі світу технологій, ґаджетів та штучного інтелекту, читайте у розділі Техно

Теги: Техно Новини Києва Інтернет Instagram Соцмережі
Джерело: 24 Канал
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