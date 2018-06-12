Фото Києва опублікували на офіційній сторінці Instagram: знімок справді неймовірний

На офіційній сторінці Instagram з’явилось фото, на якому зображений Київ з висоти пташиного польоту. Знімок вражає яскравістю. Автором роботи є український фотограф Аліна Рудя.

"Хто знав, що Київ виглядає як пазл згори?", – йдеться у підписі до фото.

Читайте також: Instagram потішить користувачів ще однією цікавою функцією

Фотограф зняла Дніпровський район столиці, а саме будинки у житловому кварталі "Комфорт Таун".

Київ з висоти пташиного польоту

Хто така Аліна Рудя? Це український фотограф, яка зараз живе і працює в Берліні. Дівчина знімає у різних жанрах: fashion і комерційна зйомка, та найближче їй жанр документального есе і портретної фотографії.



Вона вже мала дві персональні виставки у Берліні. Роботи Аліни публікувалися в таких виданнях як Der Spiegel, La Repubblica, Daily Mail, The Mirror, Vice, Noisey, KyivPost, Burn Magazine, Lomography Magazine, Lens Culture, Better Photography і ін.

Більше новин, що стосуються новин зі світу технологій, ґаджетів та штучного інтелекту, читайте у розділі Техно