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Фото Селени Гомес зробили її новою рекордсменкою в мережі: деталі

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Селена Гомес встановила новий рекорд в мережі
Селена Гомес встановила новий рекорд в мережі / billboard.com

Селена Гомес вкотре підкорила мережу. Її фото зі святкування дня народження побили рекорд в Instagram.

Американська співачка Селена Гомес дедалі частіше дивує прихильників новими досягненнями. То кліп поп-діви оголошують найкращим хітом літа, то артистка стає обличчям нової колекції Puma. Здається, що всі новини про одруження екс-коханого Селени тільки стимулюють її до нових досягнень.

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Нещодавно ж представники Pop Crave заявили, що допис артистки зібрав рекордну кількість вподобань. Мова йде про кадри зі святкування дня народження Селени Гомес. Тоді зірка опублікувала розкішні фото з вечірки на яхті, де вона позувала перед камерами в обіймах чарівного брюнета. 


Селена Гомес відсвяткувала день народження

За даними інформаційного ресурсу, всього за 13 хвилин після публікації допис Селени Гомес отримав понад мільйон вподобань. Таким чином артистка встановила новий рекорд, обійшовши поп-діву Бейонсе, яка підкорила мережу стильним знімком під час її вагітності. Упродовж дня кількість вподобань фото Селени зросла до 8,5 мільйонів. 

Теги: LifeStyle Музика Рекорди Селена Гомес
Джерело: 24 Канал
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