Фотофакт: У Москві розгорнули гігантський банер на підтримку Сенцова
7 вересня біля Київського вокзалу у Москві з'явився величезний банер із зображенням незаконно засудженого у Росії українського режисера Олега Сенцова.
Активісти розгорнули плакат, на якому зображене обличчя Олега Сенцова, на 117-й день його голодування.
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Як пише видання "Новая газета", банер із зображенням українського режисера з'явився на площі Європи у Москві неподалік від будівлі Київського вокзалу.
Хоча спершу планувалось, що акцію на підтримку Сенцова 7 вересня проведуть біля пам'ятника Тарасові Шевченку.
Проте згодом організатори акції вирішили перенести її місце проведення через присутність співробітників російської поліції.
Акція біля Київського вокзалу тривала недовго, а поруч також були помічені правоохоронці.
Напередодні одиночні пікети на падтримку Сенцова провели під адміністрацією Путіна у Москві.
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Раніше сестра Олега Сенцова Наталія Каплан закликала усіх небайдужих писати листи підтримки її братові. З цього приводу вона дала конкретні поради, як писати, щоб лист пройшов цензуру і дійшов до адресата.
Нагадаємо, незаконно засуджений у Росії до 20 років позбавлення волі український режисер Олег Сенцов 14 травня оголосив голодування з вимогою звільнити усіх українських політв’язнів, утримуваних у Росії та в окупованому Криму.