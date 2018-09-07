Фотофакт: У Москві розгорнули гігантський банер на підтримку Сенцова

7 вересня біля Київського вокзалу у Москві з'явився величезний банер із зображенням незаконно засудженого у Росії українського режисера Олега Сенцова.

Активісти розгорнули плакат, на якому зображене обличчя Олега Сенцова, на 117-й день його голодування.

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Як пише видання "Новая газета", банер із зображенням українського режисера з'явився на площі Європи у Москві неподалік від будівлі Київського вокзалу.

У Киевского вокзала повесили баннер в поддержку голодающего 117й день Сенцоваhttps://t.co/nMsKzfnxGI pic.twitter.com/qLpqk3aaAz — Новая Газета (@novaya_gazeta) 7 вересня 2018 р.

Хоча спершу планувалось, що акцію на підтримку Сенцова 7 вересня проведуть біля пам'ятника Тарасові Шевченку.

Проте згодом організатори акції вирішили перенести її місце проведення через присутність співробітників російської поліції.

Акція біля Київського вокзалу тривала недовго, а поруч також були помічені правоохоронці.

Напередодні одиночні пікети на падтримку Сенцова провели під адміністрацією Путіна у Москві.

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Раніше сестра Олега Сенцова Наталія Каплан закликала усіх небайдужих писати листи підтримки її братові. З цього приводу вона дала конкретні поради, як писати, щоб лист пройшов цензуру і дійшов до адресата.

Нагадаємо, незаконно засуджений у Росії до 20 років позбавлення волі український режисер Олег Сенцов 14 травня оголосив голодування з вимогою звільнити усіх українських політв’язнів, утримуваних у Росії та в окупованому Криму.